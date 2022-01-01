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Тимур и его команда Тимур и его команда
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Тимур и его команда, 1976

1976 / СССР
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Двухсерийный фильм снят по одноименной повести Аркадия Гайдара и рассказывает о тяжелой послевоенной жизни в поселениях, где за семьи фронтовиков никто не может заступиться. Летом в дачный дом под Москвой приезжают 13-летняя Женя и 18-летняя Ольга, дочери командира красной армии. Исследуя дом, младшая дочь случайно обнаруживает на чердаке незнакомого мальчика. Оказывается, местные пионеры обустроили там штаб своей команды – небольшой группы детей, которая пытается тайно оказывать помощь старикам и семьям красноармейских солдат. Женя очень увлечена Тимуром и становится частью его команды. Тем временем активизируется Мишка Квакин, настоящий хулиган, лидер местной банды и заклятый враг Тимура… 

  • Фильм создан по мотивам одноименной повести Аркадия Гайдара. Сценарной адаптацией книги занималась Нина Давыдова.
  • Гайдар не выдумал сюжет повести: это реальная история из его детства, а прообразом Тимура стал он сам. Кроме того, после выхода первой экранизации повести в стране возникло движение “тимуровцев”, юных пионеров, которые стремились заниматься благими делами и помогать людям.
  • Фильм снят на Одесской киностудии по заказу Гостелерадио СССР.
  • Антон Табаков, исполнивший главную роль Тимура Гаранова, – не однофамилец, а родной сын великого советского актера Олега Табакова. Это одна из первых ролей Табакова-младшего, однако в последние годы он все больше отходит от актерской профессии и занимается ресторанным бизнесом.

Предвоенные годы. Женя Александрова, дочь красного командира, на даче под Москвой знакомится с Тимуром. Ее сестра Ольга принимает Тимура за хулигана и препятствует дружбе младшей сестры с ним. На самом же деле, Тимур возглавил группу пионеров, которые тайно оказывают помощь семьям красноармейцев. В дачном поселке орудует банда хулиганов, возглавляемая Мишкой Квакиным. Пионеры «воспитывают» хулиганов своими способами — ультиматумами, силой и внушением.

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 1976
Премьера в мире 6 июня 1976
Возраст 12+
Режиссер
Александр Бланк
В ролях
Антон Табаков
Антон Табаков
Инга Третьякова
Вячеслав Баранов
Константин Леонов
Дима Пасынков
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Тимур и его команда 1 постер
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Тимур и его команда
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