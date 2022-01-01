Тимур и его команда, 1976

Двухсерийный фильм снят по одноименной повести Аркадия Гайдара и рассказывает о тяжелой послевоенной жизни в поселениях, где за семьи фронтовиков никто не может заступиться. Летом в дачный дом под Москвой приезжают 13-летняя Женя и 18-летняя Ольга, дочери командира красной армии. Исследуя дом, младшая дочь случайно обнаруживает на чердаке незнакомого мальчика. Оказывается, местные пионеры обустроили там штаб своей команды – небольшой группы детей, которая пытается тайно оказывать помощь старикам и семьям красноармейских солдат. Женя очень увлечена Тимуром и становится частью его команды. Тем временем активизируется Мишка Квакин, настоящий хулиган, лидер местной банды и заклятый враг Тимура…