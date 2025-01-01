Ну вот. Ты дочкаешься. Я знал. Теперь ты просто притворяешься злой, потому что внутри на самом деле не злишься. Ты надеваешь этот хмурый вид... а внутри улыбаешься. Давай. Покажи свою улыбку.

Ладно. Хорошо. Меня это устраивает. Нетрудно понять, что ты о мне думаешь. И ты спрашиваешь себя... «Чёрт возьми, почему я с этим парнем, который на мели... и даже не может ограбить старушку на улице, чтобы украсть сумку?»

[Продолжает, в то время как Джули сохраняет равнодушие]

Ты думаешь только о себе. Ты не просто эгоистка. Ты сама эгоистичность. Думаешь, что ты — настоящая личность, уникальная. Но это не так. Ты — лишь одна из множества таких девушек сейчас... не совсем сук, не совсем авантюристок или шлюх, нет... А скорее паразит, живущий на обочине нормального общества. Вы не женщины и не девушки. Вы — «цыпочки». А то, что вы ещё, точного названия не имеет. Безмозглые, с головами, полными мусора или воздуха. Вы влюблены в свои тела. Всегда на солнце, всегда загораете. Часы проводите, накладывая макияж. Не можете пройти мимо машины, чтобы не увидеть своё отражение в стекле. Но знаешь, где чаще всего таких девушек встретишь? В аэропортах. Да! Везде, где самолёты улетают в далекие края. Потому что вы красивые девушки, и за красивыми девушками борются. Вас приглашают из одного большого города в другой. И вы туда едете. Гуляете повсюду... с маленькими сумочками в руках, вся накрашенная.