Louis MahéНу вот. Ты дочкаешься. Я знал. Теперь ты просто притворяешься злой, потому что внутри на самом деле не злишься. Ты надеваешь этот хмурый вид... а внутри улыбаешься. Давай. Покажи свою улыбку.
Julie RousselМеня достала вся эта улыбка! Это больше не работает! Не разговаривай со мной. Ради всего святого, оставь меня в покое!
Louis MahéЛадно. Хорошо. Меня это устраивает. Нетрудно понять, что ты о мне думаешь. И ты спрашиваешь себя... «Чёрт возьми, почему я с этим парнем, который на мели... и даже не может ограбить старушку на улице, чтобы украсть сумку?»
Louis Mahé[Продолжает, в то время как Джули сохраняет равнодушие]Ты думаешь только о себе. Ты не просто эгоистка. Ты сама эгоистичность. Думаешь, что ты — настоящая личность, уникальная. Но это не так. Ты — лишь одна из множества таких девушек сейчас... не совсем сук, не совсем авантюристок или шлюх, нет... А скорее паразит, живущий на обочине нормального общества. Вы не женщины и не девушки. Вы — «цыпочки». А то, что вы ещё, точного названия не имеет. Безмозглые, с головами, полными мусора или воздуха. Вы влюблены в свои тела. Всегда на солнце, всегда загораете. Часы проводите, накладывая макияж. Не можете пройти мимо машины, чтобы не увидеть своё отражение в стекле. Но знаешь, где чаще всего таких девушек встретишь? В аэропортах. Да! Везде, где самолёты улетают в далекие края. Потому что вы красивые девушки, и за красивыми девушками борются. Вас приглашают из одного большого города в другой. И вы туда едете. Гуляете повсюду... с маленькими сумочками в руках, вся накрашенная.
Louis Mahé[Когда Джули слегка смотрит на него косо]Теперь ты действительно злая. Это меня радует. Потому что когда ты злишься, твой рот искажается... он кривится. И ты становишься уродливой. Очень уродливой. Ужасно уродливой.
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Louis MahéТы прекрасна. Когда я смотрю на тебя, мне больно.
Louis MahéЯ больше не буду говорить о твоей красоте. Если хочешь, скажу, что ты уродлива. Попробую описать тебя, как фотографию или картину. Тише. Твоё лицо — это пейзаж. Видишь? Я нейтрален и беспристрастен. Есть два глаза. Два маленьких коричневых озера.
Louis MahéДва маленьких коричнево-зелёных озера. Твой лоб — равнина. Твой нос — маленькая горка. Твои губы — вулкан. Открой их чуть-чуть. Мне нравится видеть твои зубы. Нет, не слишком. Вот так. Знаешь, что выходит из твоих уст, когда ты сердита? Жабы. Да, да, жабы. А когда ты добрая — жемчужные бусы. Подожди.
Louis MahéТеперь поговорим о твоей улыбке. Нет, не о той. Это та, что ты делаешь на улице с торговцами. Нет. Дай мне другую, настоящую. Счастливую. Вот. Вот она. Отлично! Нет, это уже слишком. Болит в глазах. Больше смотреть не хочу. Подожди.
Louis MahéЯ закрываю глаза, но всё равно вижу тебя. Я представляю. Если бы я был слепым, я бы проводил время, лаская твоё лицо. Тело тоже. А если бы я был глухим, я бы учился читать твои губы пальцами — вот так. Даже если всё должно плохо кончиться, я рад, что познакомился с тобой, мадам.
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Жюли Руссель[Есть сомнения после того, как Луи спрятал деньги в их квартире]Ты считаешь, горничная честная?
Julie RousselДа, мсье Мэ. Вы стали смотреть на женщин и смотрите на них хорошо.
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Julie RousselФото, которое я тебе послала, на самом деле не мое. Это была одна из моих соседок. Тяжело открываться кому-то в письме. Мне нравились твои письма, но, ну, особенно сначала я немного боялась тебя. Вот почему. Но потом, после того как ты сделал предложение — то есть, когда ты попросил меня выйти за тебя замуж, мне стало стыдно присылать настоящее фото. Кроме того, Берт, моя сестра, сказала: «Когда мсье Мах увидит тебя, он тебя простит.»
Louis MahéТрудно узнать человека, даже если мы много друг другу писали. Именно потому, что писали много.
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Julie RousselПомни, однажды ты злилась на меня, потому что я не стала читать книгу, которую ты хотела, чтобы я прочитала. Ты говорила, что я трачу время на всякую ерунду вроде «Правдивых признаний». Но моя жизнь была такой же, как в тех дешёвых журналах.
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Julie RousselМеня отправляли в исправительные школы, каждая из которых была жёстче предыдущей. Перед тем как зайти в спальню, мы должны были раздеться и оставить одежду в коридоре. Двери спальни запирали на ключ. Даже окна были заколочены. Между обходами охранников у нас устраивали соревнования по мастурбации.
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Louis MahéОднажды ночью я пришёл к тебе в "Феникс". Спрятался в углу и смотрел на тебя. Смотрел, как ты танцуешь с этими другими парнями. И на твоём лице была такая радость. Это было невероятно. Выражение, которого я никогда раньше не видел. Тогда я понял, что ничего тебе не дал.
Louis MahéЭто не сложно. Это просто. Это чистая логика.
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Julie RousselНе всегда всё складывается хорошо. И иногда я говорила себе, что больше никогда не буду любить, что не позволю никому меня трогать. А потом забывала об этом. К счастью!
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Джули РуссельПослушай эту. «Фермер, человек немногословный, ищет жену католичку, даже с физическими недостатками. Ответит всем». Ага, ну.
Луи МэНе стоит смеяться над ними. У меня есть свои причины так думать, но я считаю, что люди, которые пользуются такими объявлениями, — идеалисты. В пяти строчках они пытаются изменить свою жизнь. И на эти пять строчек тратят часы, переписывая их снова и снова. Пытаются уложить все — надежды, мечты, представления о жизни.
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Julie RousselНет, пожалуйста. Мне нужно кое-что тебе сказать. Мы не можем сейчас заниматься любовью. По крайней мере, я не могу. Даже мысль об этом для меня невыносима. Ты спрашивал, в чём дело. Вот в чём. Последние несколько дней ложиться в постель было для меня мукой. Поэтому я просто должна была сказать тебе. Я не могу объяснить, в чём причина, потому что сама не знаю. Раньше у меня уже было такое. И поверь, мне от этого не легче. Может, это скоро пройдёт. Ты должен быть терпелив. Понимаешь?
ComolliЯ знаю вашу жену только по фотографии, которую вы дали мне на Реюньоне. С точки зрения полицейской идентификации у неё нет никаких примет. Удивительно, но когда я её описываю — симметрия черт лица, прозрачность кожи и волосы — люди, которые её встречали, всегда её запоминают. Джентльменам действительно нравятся блондинки. В любом случае, она не остаётся незамеченной. С тех пор как вы здесь, вы не слышали ничего о ней?