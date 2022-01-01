Сказка о Соловьях-разбойниках, 2016

Это песни о любви, о тоске по дому, о войне и прощении. Но поют их не звёзды эстрады, а наркоторговцы, воры и убийцы, каждый из которых отбывает наказание в одном из почти тысячи российских исправительных лагерей или тюрем. Все они захотели поучаствовать в конкурсе песни «Калина Красная», и у каждого из примерно 700 тысяч российских заключенных есть такая возможность. Для Наталии Абашкиной, режиссера-постановщика финального концерта и души всей программы, работа с заключенными — призвание. Неустанно она путешествует по всей стране, открывая таланты, и принимая на себя заботу о своих воспитанниках. Режиссер Штефан Эберляйн отправился за ней. Его фильм даёт представление об этом параллельном мире. Герои ленты не только раскрывают личные судьбы, но и отображают социальную реальность государства, часто обвиняемого в произволе и жестокости. «Сказка о соловьях-разбойниках» также показывает, что даже в суровой реальности современной России с помощью великой силы музыки проявляют себя солидарность и человечность.

