Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Сказка о Соловьях-разбойниках
Tales from Singers and Murderers

Сказка о Соловьях-разбойниках, 2016

2016 / Германия
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Это песни о любви, о тоске по дому, о войне и прощении. Но поют их не звёзды эстрады, а наркоторговцы, воры и убийцы, каждый из которых отбывает наказание в одном из почти тысячи российских исправительных лагерей или тюрем. Все они захотели поучаствовать в конкурсе песни «Калина Красная», и у каждого из примерно 700 тысяч российских заключенных есть такая возможность. Для Наталии Абашкиной, режиссера-постановщика финального концерта и души всей программы, работа с заключенными — призвание. Неустанно она путешествует по всей стране, открывая таланты, и принимая на себя заботу о своих воспитанниках. Режиссер Штефан Эберляйн отправился за ней. Его фильм даёт представление об этом параллельном мире. Герои ленты не только раскрывают личные судьбы, но и отображают социальную реальность государства, часто обвиняемого в произволе и жестокости. «Сказка о соловьях-разбойниках» также показывает, что даже в суровой реальности современной России с помощью великой силы музыки проявляют себя солидарность и человечность. 
 

мало голосов Оцените
0 голосов
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2016
Возраст 18+
Режиссер
Стефан Эберляйн
Все актеры и съемочная группа
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
0 голосов
Оцените
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора»
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
Приложение киноафиши