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Хочу обнять тебя
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Dakishimetai: Shinjitsu no monogatari

Хочу обнять тебя, 2014

2014 / Япония
6.4 Оцените
12 голосов
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О фильме

В результате аварии Цукаса оказалась прикована к инвалидной коляске. У нее парализована левая часть тела, она испытывает нарушения памяти, быстро забывая людей и события. Но Цукаса не падает духом, она ведет деятельную жизнь, занимается спортом и не избегает любовных увлечений. Однажды она знакомится на баскетбольной площадке с Масами, таксистом и большим любителем баскетбола. Они начинают встречаться, их отношения крепнут. Несмотря на неодобрение родственников с обеих сторон, они решают пожениться. Когда становится известно, что Цукаса ждет ребенка от Масами, отношение родственников меняется, и уже, казалось бы, ничто не мешает счастливой семейной жизни… Фильм основан на реальных событиях.

6.4 Оцените
12 голосов
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в мире 1 февраля 2014
Возраст 16+
Режиссер
Акихико Сиота
В ролях
Кэйко Китагава
Рё Нисикидо
Дзюн Фубуки
Ая Хираяма
Юсукэ Камидзи
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Хочу обнять тебя 1 постер
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