Хочу обнять тебя, 2014

В результате аварии Цукаса оказалась прикована к инвалидной коляске. У нее парализована левая часть тела, она испытывает нарушения памяти, быстро забывая людей и события. Но Цукаса не падает духом, она ведет деятельную жизнь, занимается спортом и не избегает любовных увлечений. Однажды она знакомится на баскетбольной площадке с Масами, таксистом и большим любителем баскетбола. Они начинают встречаться, их отношения крепнут. Несмотря на неодобрение родственников с обеих сторон, они решают пожениться. Когда становится известно, что Цукаса ждет ребенка от Масами, отношение родственников меняется, и уже, казалось бы, ничто не мешает счастливой семейной жизни… Фильм основан на реальных событиях.