Питер Пэм Ты знаешь, что по сравнению с размером Вселенной, человек в миллиард раз меньше муравья?

Рита Кармайкл Хм. Знаешь, когда это случилось со мной? Я никому не говорил. Потому что знал, что скажут. И я чувствовал себя грязным весь. Я ничего не хотел есть. Не хотел ничего глотать. Я ходил и думал... никто меня не захочет. Никогда. Я — бракованный товар. Понимаешь? Типа, ну...

Питер Пэм Мне реально страшно.

Рита Кармайкл Чего боишься?

Питер Пэм Иногда Бог ошибается.

Рита Кармайкл Ты думаешь, он ошибся с тобой?

Питер Пэм Я боюсь жить. Я даже не могу себя убить, потому что боюсь Бога. Боюсь... ну, того, что там сверху или снизу.