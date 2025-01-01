Ruthie CarmichaelМистер, супергерои не летают и не выглядят как Иисус. Они ездят на развалюхах. Они берут с собой детей, куда бы ни пошли и как бы ни было плохо, и иногда совершают ошибки, как все.
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LeeЧто мне нравится в шахматах — это то, что учишься по ходу игры. Нельзя выиграть, двигаясь только вперёд. Иногда нужно сделать шаг назад или даже потерять пару фигур, чтобы продвинуться вперёд. Думаю, главное — терпение. Знаешь, так обычно и говорят об этом.
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Ruthie Carmichael[рассказ за кадром]В каждом городе есть обидчики. Большие и маленькие. Люди ненавидят то, чего не понимают.
Питер ПэмТы знаешь, что по сравнению с размером Вселенной, человек в миллиард раз меньше муравья?
Рита КармайклХм. Знаешь, когда это случилось со мной? Я никому не говорил. Потому что знал, что скажут. И я чувствовал себя грязным весь. Я ничего не хотел есть. Не хотел ничего глотать. Я ходил и думал... никто меня не захочет. Никогда. Я — бракованный товар. Понимаешь? Типа, ну...
Питер ПэмЯ боюсь жить. Я даже не могу себя убить, потому что боюсь Бога. Боюсь... ну, того, что там сверху или снизу.
Рита КармайклТы же пережил это. Значит, переживёшь всё. Просто сделай глубокий вдох.
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LeeПочему все так боятся идти к зубному? Мы делаем столько хорошего. Нельзя ненавидеть... чистые, здоровые зубы. Это основа хорошей жизни.
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Ruthie Carmichael[рассказывает]Я всегда знала, когда нужно уходить. В итоге все парни мамы оказывались придурками. Мы делали то, что всегда делали: брали, что могли, и удирали. Это были мы — я и моя мама.
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Peter PamОчень умные люди обычно в итоге кончают с собой. Это как не дочитать книгу, которую ты начал. Правильная концовка может заставить всю историю сложиться. Нужно просто продолжать читать.