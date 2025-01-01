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Киноафиша Фильмы Всё, что у нас было Цитаты из фильма Всё, что у нас было

Цитаты из фильма Всё, что у нас было

Ruthie Carmichael Мистер, супергерои не летают и не выглядят как Иисус. Они ездят на развалюхах. Они берут с собой детей, куда бы ни пошли и как бы ни было плохо, и иногда совершают ошибки, как все.
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Lee Что мне нравится в шахматах — это то, что учишься по ходу игры. Нельзя выиграть, двигаясь только вперёд. Иногда нужно сделать шаг назад или даже потерять пару фигур, чтобы продвинуться вперёд. Думаю, главное — терпение. Знаешь, так обычно и говорят об этом.
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Ruthie Carmichael [рассказ за кадром] В каждом городе есть обидчики. Большие и маленькие. Люди ненавидят то, чего не понимают.
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Ruthie Carmichael Когда ты живёшь так близко к дну, вызывать копов бесполезно.
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Питер Пэм Ты знаешь, что по сравнению с размером Вселенной, человек в миллиард раз меньше муравья?
Рита Кармайкл Хм. Знаешь, когда это случилось со мной? Я никому не говорил. Потому что знал, что скажут. И я чувствовал себя грязным весь. Я ничего не хотел есть. Не хотел ничего глотать. Я ходил и думал... никто меня не захочет. Никогда. Я — бракованный товар. Понимаешь? Типа, ну...
Питер Пэм Мне реально страшно.
Рита Кармайкл Чего боишься?
Питер Пэм Иногда Бог ошибается.
Рита Кармайкл Ты думаешь, он ошибся с тобой?
Питер Пэм Я боюсь жить. Я даже не могу себя убить, потому что боюсь Бога. Боюсь... ну, того, что там сверху или снизу.
Рита Кармайкл Ты же пережил это. Значит, переживёшь всё. Просто сделай глубокий вдох.
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Lee Почему все так боятся идти к зубному? Мы делаем столько хорошего. Нельзя ненавидеть... чистые, здоровые зубы. Это основа хорошей жизни.
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Ruthie Carmichael [рассказывает] Я всегда знала, когда нужно уходить. В итоге все парни мамы оказывались придурками. Мы делали то, что всегда делали: брали, что могли, и удирали. Это были мы — я и моя мама.
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Peter Pam Очень умные люди обычно в итоге кончают с собой. Это как не дочитать книгу, которую ты начал. Правильная концовка может заставить всю историю сложиться. Нужно просто продолжать читать.
Ruthie Carmichael Я даже не знаю, что ты только что сказал...
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Ruthie Carmichael [рассказчик] Для меня этот шатающийся зуб был настоящим дном.
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Ли [про её зуб] Его почти не видно, разве что когда ты смеёшься.
Рита Кармайкл Ну, давно я уже не смеялась.
Ли Может, я тебе и с этим помогу.
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Ruthie Carmichael [рассказчик] Моя мама лучше умела любить мужчин, чем выбирать их. С каждым новым городом у неё появлялся новый парень.
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Rita Carmichael Ты была бы отличным президентом, Рути. Знаешь, если бы ты стала президентом, нам даже не понадобился бы вице-президент.
Ruthie Carmichael Конечно, мам.
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Рита Кармайкл Я не люблю помидоры, но люблю томатный суп.
Ли Это дихотомия.
Рита Кармайкл Что? Как пишется "дихотомия"?
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