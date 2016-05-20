Неправильные элементы, 2016

Удивительная история трех друзей, которые пытаются брести свое место в обществе, оставаясь его «неправильными элементами». Уганда, 1989 год. Джозеф Кони, молодой повстанец, который, по его словам, общается с духами, формирует движение, направленное против правительства страны, — «Господню армию сопротивления». Армия растет за счет похищения подростков: за 25 лет они выкрали более 60 тысяч детей, из которых выжила лишь половина. Джефри, Найти и Майкл, трое друзей, оказались в их числе. Сейчас они пытаются вернуться к нормальной жизни и для этого снова посещают места, в которых прошли самые трагические эпизоды их детства. Они одновременно жертвы и убийцы, свидетели и виновники ужасных событий, которые они сами до конца не понимали. Потерянные дети, они не могут обрести свое место в обществе, оставаясь его «неправильными элементами». Тем временем в бескрайних джунглях центральной Африки армия Уганды продолжает ловить повстанцев-одиночек, оставшихся от «Господней армии сопротивления», и самого Джозефа Кони, который до сих пор находится в международном розыске.