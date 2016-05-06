Рабин — своими словами, 2015

20 лет минуло с момента убийства, которое потрясло государство Израиль и остановило мирный процесс. Подборка редких документов и аудиозаписей создает уникальную картину, в которой премьер-министр Ицхак Рабин рассказывает о себе сам: детство в Тель-Авиве до создания государства, работа на ферме, служба в армии обороны Израиля; позже — дипломатическая, политическая карьера. Повседневная обстановка и личные высказывания Рабина, известного своей интровертностью, раскрывают малоизученные страницы его жизни и некоторых переломных моментов истории государства Израиль. Уникальные архивные материалы — домашние съемки на восьмимиллиметровую камеру, переписка с семьей, мемуары, не тронутые цензурой, неофициальные интервью и другие личные записи — впервые представлены зрителю спустя сорок лет. Лучший документальный фильм международного кинофестиваля г. Хайвы (2015).