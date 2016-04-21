Низе — сердце безумия, 2015

Фильм основан на реальных событиях, происходивших в 1944 году в пригороде Рио-де-Жанейро, и посвящен бразильскому психиатру Низе да Сильвейра, которая изменила представления о психиатрическом лечении. Звезда бразильских сериалов Глория Пирес играет передового ученого-психиатра, освоившего новую методику работы с душевнобольными людьми. В то время, как ее собратья по профессии орудуют топорно и хладнокровно, прибегают к насилию и электрошоку, гуманная женщина-врач идет за своими пациентами. Она не подавляет их чувств и желаний. Только любовь и сострадание — ее движущая сила. «Этот фильм я делал долго и трудно. Я отдал ему 13 лет моей жизни. После того как был написан сценарий, он переписывался и переписывался. Поэтому процесс его создания занял так много времени. Его героиня — выдающийся человек и настоящий революционер. Ее мало кто знает, поэтому я считал своей миссией и долгом познакомить с ней мир», — сказал Берлинер на вручении премии в Токио.