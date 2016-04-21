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Низе — сердце безумия
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Nise: O Coração da Loucura

Низе — сердце безумия, 2015

2015 / Бразилия
7.7 Оцените
14 голосов
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О фильме

Фильм основан на реальных событиях, происходивших в 1944 году в пригороде Рио-де-Жанейро, и посвящен бразильскому психиатру Низе да Сильвейра, которая изменила представления о психиатрическом лечении. Звезда бразильских сериалов Глория Пирес играет передового ученого-психиатра, освоившего новую методику работы с душевнобольными людьми. В то время, как ее собратья по профессии орудуют топорно и хладнокровно, прибегают к насилию и электрошоку, гуманная женщина-врач идет за своими пациентами. Она не подавляет их чувств и желаний. Только любовь и сострадание — ее движущая сила. «Этот фильм я делал долго и трудно. Я отдал ему 13 лет моей жизни. После того как был написан сценарий, он переписывался и переписывался. Поэтому процесс его создания занял так много времени. Его героиня — выдающийся человек и настоящий революционер. Ее мало кто знает, поэтому я считал своей миссией и долгом познакомить с ней мир», — сказал Берлинер на вручении премии в Токио.

7.7 Оцените
14 голосов
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 21 апреля 2016
Возраст 18+
Режиссер
Роберто Берлинер
В ролях
Хулио Адриан
Глория Пирес
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Низе — сердце безумия 1 постер
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