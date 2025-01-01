Xu Fugui Если Юцин будет слушаться папу, наша жизнь станет всё лучше и лучше. Наша семья — как маленький цыплёнок. Когда он вырастет, станет гусём, а гусь превратится в овцу. Овца превратится в быка.

Xu Youqing А что после быка?