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Киноафиша Фильмы Жить Цитаты из фильма Жить

Цитаты из фильма Жить

Малыш [играет с цыплятами] Когда они вырастут?
Сюй Цзячжэнь Очень скоро.
Малыш А потом?
Сюй Фугуй А потом... цыплята превратятся в гусей... а гуси — в овец... а овцы — в быков.
Малыш А после быков?
Сюй Фугуй После быков...
Сюй Цзячжэнь После быков Малыш вырастет.
Малыш Я хочу кататься на спине быка.
Сюй Цзячжэнь Ты покатаешься на спине быка.
Сюй Фугуй Малыш не будет кататься на быке... он будет ездить на поездах и самолетах... и жизнь будет становиться всё лучше и лучше.
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Xu Fugui Как ты назвал нашего сына?
Xu Jiazhen «Не играй».
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Xu Fugui Если Юцин будет слушаться папу, наша жизнь станет всё лучше и лучше. Наша семья — как маленький цыплёнок. Когда он вырастет, станет гусём, а гусь превратится в овцу. Овца превратится в быка.
Xu Youqing А что после быка?
Xu Fugui После быка — коммунизм, и каждый день будут пельмени с мясом.
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Xu Jiazhen Ты так и не успел съесть пельмени, что я для тебя приготовила. Мама в этот раз сделала их... ровно двадцать. Этого должно хватить. Как только съешь... сможешь спокойно уснуть... крепко и глубоко. В жизни ты ни разу не спал по-настоящему. Так что теперь спи спокойно. Мама будет приходить к тебе каждый день. Юцин, ты сможешь меня простить? Мне не следовало отпускать тебя в школу. Мне следовало удержать твоего отца... чтобы он не отправлял тебя. Во всём виновата я. Если бы только я его остановила. Мне не следовало отпускать тебя, Юцин! О, мой бедный малыш.
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Xu Jiazhen Чуншэн, помни... ты нам ещё жизнь должен! Ты должен ценить свою!
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Сюй Фугуй Собери ланчбокс. Я его разбудю.
Сюй Цзяжэнь Он никуда не пойдет. Он несколько дней не спал. Оставь его в покое.
Сюй Фугуй Приедет начальник района.
Сюй Цзяжэнь И что? Ребенок должен спать.
Сюй Фугуй Плавка стали — это долг. Мы не должны отставать политически. Господин Ню похвалил нас перед всеми. Юцин должен идти. Просыпайся. Ты должен идти плавить сталь. Давай, вставай. Твои одноклассники уже идут. Нельзя отставать политически. Позже поспишь.
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Xu Jiazhen Ребёнок Фэнся не будет немым, правда?
Xu Fugui Конечно нет. Она не родилась такой.
Xu Jiazhen А ребёнок будет калекой?
Xu Fugui У Эрси травма на работе, это не наследственное. Да и вообще, говорить так — к несчастью.
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Начальник городка Мы переплавили нашу сталь... и достигли плана производства. Сейчас идём сообщать хорошие новости. Каждый заслужил награду. Фугуй, Цзячжэнь, вы внесли настоящий вклад. Сегодня в столовой будут пельмени... с целой свиной тушкой в каждом! Ешьте вдоволь, а потом продолжим. Через пятнадцать лет мы обгоним Америку. Стали хватит на три снаряда. Все они полетят на Тайвань! Один — прямо в кровать Чан Кайши... другой — на его обеденный стол... и последний — в туалет! Он не сможет ни спать, ни есть, ни срать... а мы освободим Тайвань!
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Xu Fugui Юцин, просыпайся. Мы почти приехали. Когда доберёшься... положи свои пельмени в горячую воду. Сделай так, чтобы они были достаточно горячими. Холодные пельмени вредны для желудка.
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Town Chief Для чего эти яйца?
Xu Jiazhen Фэнся скоро родит. Это в благодарность свахе!
Town Chief Фэнся скоро рожать? Время летит!
Xu Fugui Эрси прислала весточку из больницы. Родовые схватки начались. Мы уже в пути.
Town Chief Ещё один работяга на подходе!
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Xu Jiazhen Почему она плачет? Что случилось?
Town Chief Я больше не глава посёлка. Говорят, я — капиталист. Мне нужно признать свои преступления.
Xu Jiazhen Ты! Преступления?
Xu Fugui Ты, капиталист? Все тебя знают.
Town Chief Я верю в партию. Всегда следовал пути Председателя Мао.
Xu Jiazhen Когда тебя отпустят обратно?
Town Chief Давай не будем об этом. Ты отправляйся к Фэнся. Иди сейчас, я справлюсь.
Xu Fugui Ню, не принимай близко к сердцу. Береги себя!
Xu Jiazhen Мы навестим тебя, как только она выйдет из больницы.
Town Chief Передавай ей от меня привет. Она готовит маленького революционного продолжателя.
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Xu Jiazhen Фугэй... Я всё сказала. Нельзя ли хоть раз меня послушать? Перестань играть в азартные игры.
Xu Fugui Это как ломать опиумную зависимость, понимаешь? Слишком быстро и скучно — бах! — и можешь сдохнуть. Нельзя спешить с такими вещами.
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Глава деревни Нужно избавиться от этих марионеток. Все о них знают.
Сюй Фугуй Я говорил с Цзячжэн... что мы могли бы... устраивать пропагандистские представления. Использовать эти старьё по-новому.
Глава деревни Ты не видишь, кто они? Императоры, ученые и красавицы. Классические феодальные типажи. Последний редакционный комментарий: «Чем старше, тем реакционнее». Делайте, как говорит Председатель Мао.
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Fu Gui's Dad Дегенерат! Снова ночь за игрой! Собаке приходится есть г...! Маленький ублюдок! Если не прекратишь... мы потеряем всё, что у нас есть. Ты не способен ни на что другое? Только азартные игры и знаешь? Из всего, чему ты мог научиться, ублюдок!
Xu Fugui Из больших ублюдков вырастают маленькие. Я всему научился у тебя. Как ты думаешь, почему мы в первую очередь потеряли почти всё? Тебя зовут большой ублюдок, Сюй, а не меня!
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Сюй Цзячжэнь Они Лонгэра застрелили?
Сюй Фуги Застрелили пулями пять раз. Он мёртв. Если бы не он, я бы остался без дома... это мог быть я. К какому классу мы принадлежим?
Сюй Цзячжэнь К помещикам?
Сюй Фуги Вряд ли. Мы потеряли этот статус из-за Лонгэра. Так кто мы?
Сюй Цзячжэнь Не помещики. Простые горожане.
Сюй Фуги Мне нравится.
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Сержант Лао Цюань Ждите здесь. Бегите — вас расстреляют. Лучше подождать и стать военнопленным. Красные отпускают военнопленных домой.
Чуншэн Значит, не бежать?
Сержант Лао Цюань Верно. Хочешь домой — не беги.
Сюй Фугуй Нас не расстреляют?
Сержант Лао Цюань Пока руки вверх — нет.
Сюй Фугуй Как?
Чуншэн Это сработает?
Сержант Лао Цюань Не лезь к поясу! Сделаешь это — мёртв. Красные хорошо обращаются с военнопленными. Я сам был таким. Просто руки вверх.
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Xu Fugui Вы начальник района? Это вы убили моего сына? У меня был только один сын, Чуншэн! Только один! И вы убили его! Вы, за чёртовым рулём!
Town Chief Не надо так. Начальник района тоже расстроен.
Chunsheng Как мне это искупить? Вот, пока возьмите. Это деньги. Скажите, что ещё я могу сделать.
Xu Jiazhen Никому не нужны твои деньги. Мне нужен мой сын. Верни мне сына. Ты убил его! Верни мне его! Уходи! Помни, ты должен нам жизнь. Ты убил его. Помни это. Ты убил его. Уходи! Сейчас!
Town Chief Начальник района, пойдёмте. Думаю, вам стоит уйти, начальник.
Xu Fugui Уходи!
Chunsheng Хорошо. Я иду. Я должен тебе жизнь. Я запомню.
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Глава деревни Фугуй, ты как раз вовремя... чтобы присутствовать на публичном суде над Лунэром. Пойдём, получишь урок.
Сюй Фугуй Что сделал Лунэр?
Сюй Цзячжэнь Из-за семейного дома его приговорили как помещика.
Глава деревни Но это ещё не всё. Правительство хотело часть дома. Он отказался, избил кадра... а потом поджёг дом. Классическая контрреволюционная диверсия.
Сюй Фугуй Он его сжёг?
Глава деревни Дом горел несколько дней. Древесина у вас была первого сорта!
Сюй Фугуй Это была не наша древесина. Это была контрреволюционная древесина.
Сюй Цзячжэнь Контрреволюционная древесина.
Глава деревни Конечно. Ты — ты, он — он.
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Long'er Всё улажено, я пойду. Хозяин Фугуй, не держите на меня зла... что оставляю вас без крыши над головой. Но ваш особняк мне очень нравится. Увидимся там через несколько дней.
Xu Fugui Нельзя просто выиграть и уйти. Игра ещё не окончена!
Long'er Хозяин Фугуй, мне жаль... но у вас больше ничего нет. Что поставите? Если недовольны — поговорите с господином Се.
Xu Fugui Не может быть!
Long'er Что вы делаете?
Xu Fugui Игра ещё не окончена!
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Xu Fugui Ты уверен, что мы просто горожане?
Xu Jiazhen Конечно. Бедные горожане.
Xu Fugui Хорошо быть бедным. Нет ничего лучше.
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Town Chief Сначала отдаем честь председателю Мао.
Wan Erxi Председатель Мао... теперь шахта товарища Фэнся.
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Town Chief Мы заберём это.
Xu Jiazhen Если вы отберёте у нас все кастрюли, как мы будем готовить?
Town Chief Мы движемся к коммунизму, а вы о еде переживаете? Мы создаём общие кухни. Когда проголодаетесь — просто приходите в столовую. Там будет мясо, рыба. Больше нечего приносить?
Xu Youqing Есть!
Xu Fugui Но это же дерево.
Xu Youqing На нём есть металл. И вот шпильки.
Xu Fugui Это не может стоить много.
Town Chief Мы меньше политически подкованы, чем ваш сын. Металла хватит на два патрона. Нам не хватает всего двух патронов, чтобы освободить Тайвань. Так что давайте возьмём этот металл.
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Town Chief Вы участвовали в революции.
Xu Fugui Я просто тащил пушку и пел оперу.
Town Chief Это уже участие.
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Xu Fugui Какое имя тебе нравится?
Xu Jiazhen Пирожок.
Xu Fugui Ты что угодно говоришь. Это же не имя!
Xu Jiazhen Но это традиция. Кот, Пёс или Пирожок... в Книге имён не значатся. Он точно бы знал. Он не знает, что эти дети существуют... значит, они не умирают. Так говорят старики.
Xu Fugui Ладно, тогда пусть будет Пирожок.
Xu Jiazhen Пока что. Потом папа даст ему настоящее имя.
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Xu Fugui Если бы я не дал доктору Вану те булочки... всё было бы хорошо. Он мог бы спасти нашу Фэнся. В конце концов, он профессор.
Xu Jiazhen Он всегда так расстраивается.
Wan Erxi Всё в порядке.
Xu Fugui Нам не следовало давать ему воду. Говорят, как только выпьешь воды... одна булочка в животе превращается в семь. Доктор Ван съел семь булочек. Семь умножить на семь — сорок девять. Это уж слишком много.
Xu Jiazhen Эрси, правда ли, что доктор Ван... теперь не ест булочки, а только рис?
Wan Erxi Не только булочки... всё, что из пшеницы.
Xu Fugui Рис стоит дороже, чем пшеница.
Xu Jiazhen Какой же у него должен быть счёт за еду.
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