Xu FuguiЕсли Юцин будет слушаться папу, наша жизнь станет всё лучше и лучше. Наша семья — как маленький цыплёнок. Когда он вырастет, станет гусём, а гусь превратится в овцу. Овца превратится в быка.
Xu YouqingА что после быка?
Xu FuguiПосле быка — коммунизм, и каждый день будут пельмени с мясом.
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Xu JiazhenТы так и не успел съесть пельмени, что я для тебя приготовила. Мама в этот раз сделала их... ровно двадцать. Этого должно хватить. Как только съешь... сможешь спокойно уснуть... крепко и глубоко. В жизни ты ни разу не спал по-настоящему. Так что теперь спи спокойно. Мама будет приходить к тебе каждый день. Юцин, ты сможешь меня простить? Мне не следовало отпускать тебя в школу. Мне следовало удержать твоего отца... чтобы он не отправлял тебя. Во всём виновата я. Если бы только я его остановила. Мне не следовало отпускать тебя, Юцин! О, мой бедный малыш.
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Xu JiazhenЧуншэн, помни... ты нам ещё жизнь должен! Ты должен ценить свою!
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Сюй ФугуйСобери ланчбокс. Я его разбудю.
Сюй ЦзяжэньОн никуда не пойдет. Он несколько дней не спал. Оставь его в покое.
Сюй ФугуйПлавка стали — это долг. Мы не должны отставать политически. Господин Ню похвалил нас перед всеми. Юцин должен идти. Просыпайся. Ты должен идти плавить сталь. Давай, вставай. Твои одноклассники уже идут. Нельзя отставать политически. Позже поспишь.
Xu FuguiУ Эрси травма на работе, это не наследственное. Да и вообще, говорить так — к несчастью.
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Начальник городкаМы переплавили нашу сталь... и достигли плана производства. Сейчас идём сообщать хорошие новости. Каждый заслужил награду. Фугуй, Цзячжэнь, вы внесли настоящий вклад. Сегодня в столовой будут пельмени... с целой свиной тушкой в каждом! Ешьте вдоволь, а потом продолжим. Через пятнадцать лет мы обгоним Америку. Стали хватит на три снаряда. Все они полетят на Тайвань! Один — прямо в кровать Чан Кайши... другой — на его обеденный стол... и последний — в туалет! Он не сможет ни спать, ни есть, ни срать... а мы освободим Тайвань!
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Xu FuguiЮцин, просыпайся. Мы почти приехали. Когда доберёшься... положи свои пельмени в горячую воду. Сделай так, чтобы они были достаточно горячими. Холодные пельмени вредны для желудка.
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Town ChiefДля чего эти яйца?
Xu JiazhenФэнся скоро родит. Это в благодарность свахе!
Town ChiefФэнся скоро рожать? Время летит!
Xu FuguiЭрси прислала весточку из больницы. Родовые схватки начались. Мы уже в пути.
Town ChiefДавай не будем об этом. Ты отправляйся к Фэнся. Иди сейчас, я справлюсь.
Xu FuguiНю, не принимай близко к сердцу. Береги себя!
Xu JiazhenМы навестим тебя, как только она выйдет из больницы.
Town ChiefПередавай ей от меня привет. Она готовит маленького революционного продолжателя.
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Xu JiazhenФугэй... Я всё сказала. Нельзя ли хоть раз меня послушать? Перестань играть в азартные игры.
Xu FuguiЭто как ломать опиумную зависимость, понимаешь? Слишком быстро и скучно — бах! — и можешь сдохнуть. Нельзя спешить с такими вещами.
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Глава деревниНужно избавиться от этих марионеток. Все о них знают.
Сюй ФугуйЯ говорил с Цзячжэн... что мы могли бы... устраивать пропагандистские представления. Использовать эти старьё по-новому.
Глава деревниТы не видишь, кто они? Императоры, ученые и красавицы. Классические феодальные типажи. Последний редакционный комментарий: «Чем старше, тем реакционнее». Делайте, как говорит Председатель Мао.
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Fu Gui's DadДегенерат! Снова ночь за игрой! Собаке приходится есть г...! Маленький ублюдок! Если не прекратишь... мы потеряем всё, что у нас есть. Ты не способен ни на что другое? Только азартные игры и знаешь? Из всего, чему ты мог научиться, ублюдок!
Xu FuguiИз больших ублюдков вырастают маленькие. Я всему научился у тебя. Как ты думаешь, почему мы в первую очередь потеряли почти всё? Тебя зовут большой ублюдок, Сюй, а не меня!
Xu FuguiНам не следовало давать ему воду. Говорят, как только выпьешь воды... одна булочка в животе превращается в семь. Доктор Ван съел семь булочек. Семь умножить на семь — сорок девять. Это уж слишком много.
Xu JiazhenЭрси, правда ли, что доктор Ван... теперь не ест булочки, а только рис?