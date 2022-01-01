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Жить
Жить, 1994: актеры и роли
Huo zhe / To live
Жить
1994 / Китай / Гонконг
8.3
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 8.3
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Жить, 1994: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Чжан Имоу
Zhang Yimou
В ролях
Гэ Ю
Ge You
Пол Чун
Paul Chun
Кар Лок Чин
Kar Lok Chin
Дэвид Ву
David Wu
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