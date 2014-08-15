Коммунисты, 2014

Жанр: драма В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат 6.0 Оцените 15 голосов Рейтинг IMDb: 5.9 Продолжительность 1 час 10 минут Год выпуска 2014 Премьера в мире 15 августа 2014 Возраст 16+ Режиссер Жан-Мари Штрауб В ролях Франко Фортини Даниель Юйе Жан-Мари Штрауб Все актеры и съемочная группа 2 постера

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат