Наша рецензия

Прошло 194 года со дня восстания на Сенатской площади. О тех событиях сейчас вспоминают редко. Деятельность декабристов почти не попадает в поле современных дискуссий, которые сосредоточены на богатом и спорном наследии XX века. Сегодня место революционеров-интеллектуалов скорее в школьных учебниках и университетских лекциях. Напомнить о далеком декабре 1825 года захотел известный продюсерский дуэт Константина Эрнста и Анатолия Максимова, уже воплощавший на большом экране масштабные…