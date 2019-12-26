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Союз спасения Союз спасения
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Союз спасения 2019 / Россия
7.6 Оцените
174 голоса Рейтинг IMDb: 5.2
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Отзывы о фильме «Союз спасения»

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Наша рецензия

Прошло 194 года со дня восстания на Сенатской площади. О тех событиях сейчас вспоминают редко. Деятельность декабристов почти не попадает в поле современных дискуссий, которые сосредоточены на богатом и спорном наследии XX века. Сегодня место революционеров-интеллектуалов скорее в школьных учебниках и университетских лекциях. Напомнить о далеком декабре 1825 года захотел известный продюсерский дуэт Константина Эрнста и Анатолия Максимова, уже воплощавший на большом экране масштабные…

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Mikhail Kokin 26 декабря 2019, 16:00
Оценка
Посмотрел.
Очень сильно!
Актерская игра!
Работа оператора, режиссера!
Понравилось!
Спасибо!
26 декабря 2019, 16:00 Ответить
rafik.ivanov.85 26 декабря 2019, 17:32
Посмотрел !! Актерская игра некакущая !!! Саундтрек наутилус бутусов ))) ну типа норм)) .короче в канце не че так постреляли 2 мин. И все !!)) весь фильм бла бла бла ))) как не умели так и не умеют снимать кино .3из 5.
26 декабря 2019, 17:32 Ответить
Ольга Короткова 26 декабря 2019, 18:38
Оценка
Высокие ожидания редко оправлываются,и этот фильм не стал исключением.Да,красиво,масштабно ,но не хватило глубины персонажей,для плохо знающих тему много будет непонятно.Из плюсов-зрелишно,из минусов-неоправданное смакование сцен убийстваМелодраматическая линия, слаба,женские персонажи на втором плане.Насколько безоценочно описаны собития судить сложно,мое ощущение,что персонажи царской фамилии прорисованы с большей симпатией.Общее впечатление-"по мотивам"".
26 декабря 2019, 18:38 Ответить
Алина Веснаева 26 декабря 2019, 20:00
Оценка
Посмотрела фильм и осознала, что про декабристов собственно в школе прошла мимо этой темы, запомнились только стихи. Даже захотелось почитать неужто были такими мерзавцами, может кто что порекомендует? Задумался, решил почитать побольше, чтобы развеять вопросы. В целом, фильм хороший. Особенно графика, для наших - новый уровень. Не ожидала от первого канала, что так качественно сделают.
26 декабря 2019, 20:00 Ответить
Виктория Лаврова 26 декабря 2019, 20:06
Оценка
После фильма выходишь и такое чувство, как будто они все твои друзья от самих декабристов до самого Николая I, всех жалко и всем хочется помочь.Очень понравились костюмы и актерская игра. Просто 2 часа наслаждения, отключилась от всей этой предпраздничной суеты.

Моя оценка однозначно 5.
26 декабря 2019, 20:06 Ответить
Светлана Нижникова 27 декабря 2019, 07:54
Оценка
Фильм хороший, но не отличный. На мой взгляд, не хватает художественного сюжета. Раскрыт только образ Муравьева- Апостола. Больше похоже на констатацию фактов. Обещанных солдатиков не дали, сказали в кассе, что к ним не завезли.
27 декабря 2019, 07:54 Ответить
Виктор Коренцвит 27 декабря 2019, 14:50
в ответ на сообщение Виктория Лаврова от 26 декабря 2019, 20:06
Не понятно, почему отошли от известных фактов. Оболенский не колол раненного Милорадовича штыком, а отгонял штыком его коня. Трубецкова не было на Сенатской площади, его нигде не могли найти.Дорисованные здания выглядят ненатурально.Но в целом мне понравилось. Особенно хорош Николай. Прекрасна Адмиралтейская площадь без сада.
27 декабря 2019, 14:50 Ответить
Милена Карницкая 27 декабря 2019, 19:57
Оценка
Фильм отличный, интересный, познавательный. Великолепная постановка.
27 декабря 2019, 19:57 Ответить
Konstantin Chernoukhov 28 декабря 2019, 07:26
в ответ на сообщение Алина Веснаева от 26 декабря 2019, 20:00
Посмотрите старый фильм "Звезда пленительного счастья".
28 декабря 2019, 07:26 Ответить
Ирина Филиппова 28 декабря 2019, 21:44
Оценка
Посмотрели фильм. В общем фильм очень красивый, игра актеров замечательная. НЕ понравилось музыкальное сопровождение. По моему субъективному мнению, если бы была специально написанная хорошая музыка, фильм был бы еще прекраснее. Музыка в фильме всё испортила.
28 декабря 2019, 21:44 Ответить
Олег Мисько 29 декабря 2019, 13:47
Оценка
Убогая верноподданническая реконструкция на заданную тему. Не следовало даже браться за эту тему таким образом. Фильм плох и с исторической стороны и с художественной. После просмотра остается впечатление от перелистывания учебника и журнального текста к "очередной годовщине". А что у неподготовленного зрителя в голове сложится - просто мрак! Титровка под персонажами живо напомнила находку Озерова в "Освобождении"....Эту тему в принципе в таком формате не стоило поднимать. Ей бы больше подошел формат художественно-публицистического кино по типу , например, рассказа о войне 1812 г., с документами, специалистами и т.д.
29 декабря 2019, 13:47 Ответить
Юра Охрименко 29 декабря 2019, 15:37
Думай головой, что пишешь!
29 декабря 2019, 15:37 Ответить
alexvelikov16 29 декабря 2019, 19:19
Оценка
Фильм хороший! Смотреть стоит, тем более в школе это проходит как-то вскользь. Хороший фильм, хорошие актёры.
29 декабря 2019, 19:19 Ответить
belosnezhka-82 29 декабря 2019, 20:31
Оценка
Не фильм, а балаган, ни сути, ни сюжета. Фильм состоит из обрывков недосценария и недоигры актёров, испытывала чувство стыда за такое прочтение одной из важнейших страниц нашей истории. С пятой минуты фильма захотелось покинуть помещение кинотеатра.
29 декабря 2019, 20:31 Ответить
Ярослава Сенникова 29 декабря 2019, 22:59
Оценка
Следить за сюжетом сложно - действие состоит из сценарных обрывков. На этом фоне фильм о Колчаке этого же режиссера просто шедевр. Больше всего из колеи выбивает бесталанность большинства актеров - они вообще не в образе, видно, что они люди 21 века, не оттуда! Взгляды, ужимки, мимика. Тоже самое о героине (по сюжету дочери героини Дапкунайте) - светская тусовка наших дней сквозит. И такому четкому, чуть не грубому лицу кудрявая челка не идет, куда смотрели-то. Переживание не подключается..Все батальные сцены на фоне размытого фона набережных, плохо скрытая графика. Музыка тоже не помогает, хоть и сама по себе приятная обработка известной песни. Фильм просто неинтересно снят, просто паразитирует на драме истории и нехудших людей того времени. Поэтому кое-как можно досмотреть. Одно хорошо - теперь хочется почитать по теме.
29 декабря 2019, 22:59 Ответить
Валерий Чигарев 30 декабря 2019, 10:00
в ответ на сообщение rafik.ivanov.85 от 26 декабря 2019, 17:32
Оценка
Что поделаешь: не всем дано правильно воспринять фильм...
30 декабря 2019, 10:00 Ответить
mariya15082003 30 декабря 2019, 10:36
Оценка
Самый лучший фильм,который я когда-либо видела. Обязательно сходите. Я ходила 2 раза.
30 декабря 2019, 10:36 Ответить
САНСАНЫЧ XXX 31 декабря 2019, 12:38
Оценка
не понравился
31 декабря 2019, 12:38 Ответить
Екатерина Курситис (Кугушева) 31 декабря 2019, 21:20
Оценка
Не понравился. Понятно, что фильм создан по приказу правительства и акцент на "хороших царей". Эту тему тянули активно и примитивно, для тех кто истории не знает пройдет. По моему не соблюдены исторические костюмы, у каждого рода войск были свои мундиры. Книга Якова Гордина " Мятеж реформаторов" поможет понять историю этих событий и дворцовые интриги. Такое впечатление, что режиссер А. Кравчук не хотел этот фильм так снимать, сам он не согласен с идеей такого фильма, но деньги нужны всем. Актеры играли по разному, старая школа показывала класс. Молодой Николай весь фильм с офигевшим лицом проходил, хотя персонаж прошел путь от второстепенного человека в империи до императора.
31 декабря 2019, 21:20 Ответить
jgelskaja 1 января 2020, 10:02
Оценка
Однозначно идите! красивое и масштабное кино! Я получила удовольствие от просмотра и игры актеров.
1 января 2020, 10:02 Ответить
alisakakan 2 января 2020, 06:47
Оценка
Мне, как человеку, обожающему историю было интересно смотреть этот фильм. Но не знающим историю зрителям действительно было бы скучно, т.к. большую часть фильма они не поймут.
Фильм на любителя и не всем понравится.
2 января 2020, 06:47 Ответить
Дмитрий Лосев 2 января 2020, 20:04
Оценка
Фильм считаю на 5. На 5+ не тянет (чтобы второй и третий раз пойти).
А так реальных замечаний нет.
Все качественно.
Конечно все вокруг белой кости (дворян и царя), но все герои (в том числе императоры и т.п.) показаны живыми/реальными людьми.
Примерно так все и было, в сомнении, стечении обстоятельств и т.п.
РЕКОМЕНДУЮ К ПРОСМОТРУ!
2 января 2020, 20:04 Ответить
navtex454 2 января 2020, 22:57
Оценка
Красивая и масштабная постановка. Графика, костюмы отдельные сцены. Вот и всё. Актёров надо было выбирать не кассовых, а по фактуре. Сюжета как такого нет. Образы не раскрыты. Монтаж странный. Картинки меняются, а связь ловишь с трудом. Музыку бы такому фильму свою. Весь зал во время сеанса вздыхал. Несколтко человек ушли. Мне кажется, получился бы не плохой сериал. Но в кино лучше кассовые сборы, так ведь?
Но тема декабристов полезна для самообразования! Лично я освежила всё в памяти, а сын закрепил поойденную не давно тему.
2 января 2020, 22:57 Ответить
Anatoly Zlobovsky 2 января 2020, 23:34
Оценка
Бесконечный ряд ошибок и фактических неточностей. Невнятная игра актёров. Низкое качество самого кино, как кино, если не обращать внимание на все исторические несуразности. Такое впечатление, что фильм снят двумя авторами - Митрофанушкой и Скалозубом.
2 января 2020, 23:34 Ответить
minyoungibts22 3 января 2020, 16:24
Оценка
О фильме я узнала от актёра, который играл в нем. И пошла я на него конечно в первую очередь из-за него, хоть и играет он там второстепенную роль (хотя как можно говорить о второстепенных ролях у декабристов).

Я не пожалела.

Снято на высшем уровне, графика отличная и сражения выглядят натурально (для людей которые не были в гуще военных событий тем более). В фильме не делали кровь-кишки по всему экрану, да были кровавые сцены и много, но это было без лишнего внимания. Зритель все равно почувствует всю массовось, смерть людей - словами не передать, нужно посмотреть. Сидишь и пребываешь в шоке.

Актёрская игра, как по мне очень хорошая. Передача характера персонажа, мимика на высоте. Чувствуется жизнь. Даже не знаю, что ещё сказать...

Музыкальное сопровождение и костюмы, семка сцен это настолько впечатляет, работа просто восхитительна. Никогда ещё так не было все хорошо, меня переполняют эмоции от просмотра. Хочется рассказать обо всем!

Исторические события идут как и положено по порядку и сопровождаются подписями (где, когда). Всё актёры подписанный и понять кто кого играет не сложно, запомнить другое дело, но это уже к фильму не относится.

Герои раскрыты, как и говорилось выше, характер прописан хорошо. Снято так, что понимаешь поступки разных персонажей, что для меня одно из главных. Ты наблюдаешь не за бесчувственными машинами, а за живи и людьми.

Мне понравилось, советую посмотреть всем! Не всем можно угодить, но это зависит от человека и его взглядов.
3 января 2020, 16:24 Ответить
Иван Мирошниченко 3 января 2020, 22:41
Оценка
Вероятно вы нашли так много ошибок, так как изучали историю декабристов только, основываясь на работах Пушкина. Как насчет почитать другие источники и расширить кругозор?
3 января 2020, 22:41 Ответить
Георгий Каменский 3 января 2020, 22:45
в ответ на сообщение Екатерина Курситис (Кугушева) от 31 декабря 2019, 21:20
Оценка
И где же вы увидели в этом фильме идеализированных “хороших царей”? Или вы имели ввиду тех, кто расстреливал не только военных, но и толпы обычных зевак - вот где ужас.
3 января 2020, 22:45 Ответить
Ekaterina Andreeva 3 января 2020, 22:48
в ответ на сообщение Олег Мисько от 29 декабря 2019, 13:47
Оценка
О восстании декабристов снято немало документальных фильмов. Логично, что создатели решили подойти к этому вопросу с другой стороны. Картина вышла яркой, наполненной эмоциями и переживаниями персонажей, но при этом исторические события не остались в стороне, а были полноценно раскрыты.
3 января 2020, 22:48 Ответить
Егор Лесняк 3 января 2020, 22:49
в ответ на сообщение Ярослава Сенникова от 29 декабря 2019, 22:59
Оценка
Ясное дело, что за 2 часа невозможно описать все события того времени, но на мой взгляд сцены вполне полноценны и нельзя назвать их “обрывками”. Думаю, создателям стоит задуматься о продолжении и развитии картины - 2 часть или даже мини-сериал. Там то и можно будет раскрыть каждого героя.
3 января 2020, 22:49 Ответить
Михаил Порохняк 3 января 2020, 22:50
в ответ на сообщение belosnezhka-82 от 29 декабря 2019, 20:31
Оценка
Может вы фильм показался вам “балаганом”, потому что вам просто не хватает знаний истории?
3 января 2020, 22:50 Ответить
Инквизиция 4 января 2020, 12:22
Оценка
Соглашусь с большинством. Масштабность есть. Красота сьемок есть. Нагнали кучу топовых молодых актеров. Но не дали им работы. Не раскрыты образы. Подоплека. Цели декабристов не обоснованы. В общем яркий коллаж из каких то фактов. Тяжело следить за сюжетом. Похоже на реконструкцию сшитую белыми нитками любителями истории на скорую руку. Радует что историю пытаются очеловечить и привлечь к ней внимание, паразитируя на репутации отличных актеров. Но как-то все вскользь. Хаотически. Сюжет идет как- то рывками. Интриги подковерной нет никакой. В общем хотели и декабристов выставить героями. Но не получилось. Получилось выставить их неорганизованной толпой глупых наивных благородных мальчиков, заигравшихся в детские игры. По результатам исторического события так может и было...Царскую власть конечно же облагородили. Видимо с политическим намеком: товарищи россияне, денег нет, но восстание мы вам категорически не советуем. Декабристы обосрались и вы обосретесь. По факту как историк могу сказать. В общем картина достоверная. Декабристы действительно не имели авторитетного лидера с четкой позицией. Цели были у них как-то весьма нечетко определены. Организации, подготовки и согласованности действий никакой. Дилетанты. Не прижало их так, как пролетариат в 1917. Ибо имели весьма неплохое материальное положение и правовое, несмотря на отсутствие конституции. Поэтому поиграли в благородство и на выхлоп, заплатив свой кровью и кровью подчиненных им солдат. Чистыми руками революций не делается. Один выстрел и вопрос был бы решен. Впрочем, в права наследования вступили бы другие члены царской семьи. Насчет царской власти - это да. Благородством я бы это не назвала. Назвала бы слабостью позиции. Либо делай реформы. Либо уже держи власть крепко дабы избежать кровополития. Половинчатая позиция до хорошего никогда не доводила. Все эффективные лидеры крепко держали бразды правления. В целом фильм это прорыв в сторону историчности. Имеет смысл посмотреть. Несмотря на художественные недороботки смотрится на одном дыхании. Думаю, что 6 из 10 можно поставить. Кстати, зал бы неплохо наполнен для вечера 1 января.
4 января 2020, 12:22 Ответить
Инквизиция 4 января 2020, 12:33
Оценка
Оценочку забыла поставить. А вообще фильм со смыслом. Многому учит. Не тупая америкосовская рыгаловка
4 января 2020, 12:33 Ответить
andress 4 января 2020, 17:11
Оценка
Нормальный фильм , смотреть было интересно
4 января 2020, 17:11 Ответить
rextime 4 января 2020, 21:40
Оценка
Хорошее кино, хорошие актеры, хорошая игра.
4 января 2020, 21:40 Ответить
Сергей Салин 5 января 2020, 10:42
Оценка
Настоящее кино.
Одна лишь попытка создать такой фильм в наши дни достойна уважения. Создатели понимали, что созидательные идеи нынче не у всех в моде, и они не будут восприняты либеральной «продвинутой» столичной общественностью, которая будет ожидать от фильма однозначного призыва к разрушению, «устранению самодержавия» и поливания грязью Рашки на любом историческом этапе развития страны. Но увиденное их разочаровало. Фильм оказался немножко о другом. Он оказался о моральном выборе, который есть у каждого, о мере ответственности, и готовности идти до конца. И… «Правда на правду, вера на икону, а земля да на цветы. Это я, да это ты».
Сложилась настоящая картина, провоцирующая на дополнительное изучение материалов по предложенной теме.
А это очень полезная провокация. Нужно и должно знать историю своей страны, историю становления и упадка империи, государства, которого, вероятно, скоро не станет, а история его будет окончательно переписана новой «цивилизацией».
Фильм заставил меня окунуться в изучение дополнительных материалов, сопоставляя новые детали с образами, вынесенными из советской школы.
Большое спасибо авторам и исполнителям замечательного проекта. Это шедевральное полотно!
Иду смотреть еще раз. Миру – мир!
5 января 2020, 10:42 Ответить
iks5315 6 января 2020, 22:04
Оценка
Не понятный бред.Жаль время и потраченные на билеты деньги.Через час просто встали и ушли.
Игра актеров понравилась,но сюжет оставляет желать лучшего...
6 января 2020, 22:04 Ответить
Potekhin 8 января 2020, 21:33
Оценка
Красивые виды, масштабные панорамы. Всё остальное - на среднем уровне. Блестяще созданы образы Николая Павловича (Иван Колесников), графа Милорадовича (Александр Домогаров) и подполковника Гебеля (Владислав Ветров); как всегда, великолепна неподражаемая Ингеборга Дапкунайте (в небольшой роли княгини Бельской). Остальные персонажи (коих великое множество) не оставляют сильного впечатления. Жаль, что даже исторические факты не всегда переданы точно, а многие персонажи (включая Александра I и Наполеона) внешне мало похожи на своих прототипов. Смотреть можно, фильм не плохой, но и не супер.
8 января 2020, 21:33 Ответить
Борис Панков 9 января 2020, 22:53
Оценка
Мне фильм очень понравился. Понравились батальные сцены, музыка и типажи персонажей. В фильме есть какой-то драйв, динамика захватывающая внимание и заставляющая досмотреть до конца. Особенно впечатлили сцены на Сенатской площади, когда непонятно кто за кого и под чьи знамёна встанут вновь прибывающие части. Напряжение от неопределённости и фактически безвластия. При этом видно, что никто не хочет кровопролития, и те и другие ждут, что враг уступит и согласится на наши условия. И ещё порадовало то, что в картине не отдаётся предпочтение ни одной из сторон, у каждого своя правда, идеалы, ошибки. Моя оценка - 10 из 10
9 января 2020, 22:53 Ответить
Дорофеев Александр 10 января 2020, 12:23
Оценка
Фильм из жанра фантастика , о событиях которых не было в нашей истории. Сказочники.
10 января 2020, 12:23 Ответить
poshehonec 10 января 2020, 16:36
Оценка
Хороший фильм. Некоторые роли сыграны великолепно! Рылеев, Муравьёв-Апостол и Николай - очень порадовали. Не поручусь, за историческую достоверность, но как художественный фильм - мне понравился!
10 января 2020, 16:36 Ответить
Алла Кудина( Скрипцова) 11 января 2020, 15:47
Оценка
Смотрели семьей.Снимать историческое кино мало кто береться.... Фильм не понравился! Не получилось все обрывки соединить в единую картину.Хотя замыслы были грандиозные.... В фильме задействованы шикарные артисты,играли на высоте,некоторые просто удивили,только Домогаров не к месту. Жаль, шикарные артисты, костюмы, убранства домов.... Артистам СПАСИБО!!! И чего уж говорить,спасибо, что напомнили нам, о таком интересном факте из нашей истории!
11 января 2020, 15:47 Ответить
nadya9955 11 января 2020, 20:14
Оценка
Фильм Союз спасения сильный. Красивые съемки, интересный исторический сюжет. Ну и повод обдумать исторические уроки
11 января 2020, 20:14 Ответить
Иван Клюев 12 января 2020, 12:10
Оценка
Очень много слышал об этом фильме ещё до его выхода. Говорили, что самая яркая картина этого года. Конечно же без внимания оставить такое не смог и уже посмотрел фильм.

И впрямь, фильм получился очень даже достойным.

Касательно содержания - ежели вы начитались Пушкина и на этом остановились в вопросе изучения декабристов, то фильм, вероятно, вызовет у вас негативные эмоции. Но те, кто изучал разные источники, будут приятно удивлены. Много достоверных фактов в ролях героев и их характерах.

С точки зрения визуализации данная картина несомненно цепляет! Снято невероятно красиво, а форма героев просто фантастика крайне реалистична.

В любом случае советую сходить на данный фильм - точно почерпнёте для себя что-то новое.
12 января 2020, 12:10 Ответить
ElenaSi 13 января 2020, 18:23
Оценка
Историю можно показать очень интересно, чтобы запомнилась. А тут не сильно постарались. Еще взяли абсолютную бездарность - Софью Эрнст
13 января 2020, 18:23 Ответить
Natali6502 13 января 2020, 19:12
Оценка
Неожиданно не плохой фильм. Из минусов: местами было ощущение бутафорности происходящего- когда нет погружения в историю и смотрится как реконструкция. Но если не брать в расчет историческую достоверность и некоторую ,,кровожадность,, ленты, то вполне смотрибельно. Хрошо сыграли Домогаров ( Милорадович) и Колесников ( Николай -l) - попали в образ. Мне сюжет показался связным, вопросов нет. Есть желание перечитать об этих событиях. Да, и сувенирных солдатиков при выходе можно было взять.)
13 января 2020, 19:12 Ответить
Валентия 15 января 2020, 15:53
Оценка
Фильм понравился! Не жалею, что сходила посмотреть! Но перед этим захотелось прочесть - напомнить себе об этом историческом факте, чтобы быть более менее в курсе тех минувших событий и не зря, потому как неосведомленному действительно будет трудновато вклиниться и понять ход и смысл фильма.
Меня переполняют эмоции от просмотра. Хочется рассказать обо всем! И еще раз читать и читать более глубоко и расставлять всё "по полочкам". Актёр Иван Колесников изумительно, блестяще сыграл императора Николая I , просто влюблена в этот персонаж! Очень не понравился Домогаров в роли Милорадовича, какой то он странный в этой роли (не к месту. Роль Александра 1 сыграл актёр совершенно не похожий на него (по историческим картинкам и описаниям).
Фильм рекомендую к просмотру, хотя монтаж желает быть более понятным. Картинки меняются, а связь ловишь с трудом. Когда начались баталии на Сенатской площади - навернулись и потекли слёзы от переживания...
15 января 2020, 15:53 Ответить
Nadezhda Kuzmina 15 января 2020, 16:13
Оценка
Ерунда , а не фильм. И музыка в нем действительно очень странная. Все ужасно несуразно. И неинтересно. Смотреть не советую.
15 января 2020, 16:13 Ответить
Анжелика Чупина (Куликова) 15 января 2020, 23:53
Оценка
Масштабный фильм. Могу согласиться, что есть недостатки в игре актеров, полноте раскрытии сюжета.. А что в мире идеально и нравится всем?) Всегда находятся "великие" критики... Для меня самое главное, что получила губокое впечатление! После просмотра не хотелось ни с кем разговаривать. Со школьной скамьи знала о событии, о жертвах, о предательстве, о казни.. но фильм раскрыл глаза на жестокую историческую правду. С трудом удержалась от слёз. Бедная наша великая страна! Сколько горя от ошибок бездарных правителей и политиков на протяжении веков. А в образ Николая I, созданный Иваном Колесниковым, просто влюбилась! Браво! Спасибо всей кино-команде! Фильму явно не хватает выделенного времени
15 января 2020, 23:53 Ответить
Ирина Ильченко 18 января 2020, 01:30
Оценка
Ожидала от фильма большего... Молодые актеры играли здорово. Такие красивые, живые, безумно жаль, что их герои так распорядились своей судьбой... А вот император Александр I сам на себя ну никак не похож!! Ни внешне, ни на внутреннюю его борьбу даже намеков нет. Обидно. Такая колоссальная историческая личность, и так небрежно с ней обошлись))
18 января 2020, 01:30 Ответить
Александр Арнаутов 18 января 2020, 14:26
Неплохо снятый фильм, но являясь обычным художественным произведением передает оценку оного исторического события с позиции, которую разделяет режиссер или, что скорее всего, люди, профинонсировавшие создание фильма. С их же позиции в пролившейся крови и всей реакционной политике Николая I (он же Николай Палкин) виноваты только декабристы, что по крайней мере сомнительно! И да, в финальных субтитрах читаем о том, что Александр II, который Освободитель, был убит террористами... А такое слово, как террорист, было ли в то время известно?
18 января 2020, 14:26 Ответить
Ирина Васильева 19 января 2020, 12:23
Оценка
Фильм понравился, однако если бы не было рядом человека,который хорошо знает историю,то многие моменты бы не поняла. Поскольку фрагментарно показаны разные истор события. В целом снято масшабно, зрелищно. Играет много известных актеров. Но из актеров понравилась игра не оч известных: оч понравился Иван Колесниклв в роли императора Николая Первого и Сергей Агафонов в роли Каховского. Игра на 100 из 100. Им поверила. В целом классный фильм. Вмем советую посмотреть, но без усасття детей, кровопролиприсутствуют сцены кровопролития.
19 января 2020, 12:23 Ответить
dgoldenko 23 января 2020, 06:55
Оценка
Его стоит посмотреть , советую!
23 января 2020, 06:55 Ответить
shvetsova1612 25 января 2020, 20:26
Оценка
Одна из сильнейших картин. Ходила дважды и каждый раз сильнейшее впечатление. Потрясают глаза и характеры героев - до комка в горле, до боли и замерания души. Браво!!!
25 января 2020, 20:26 Ответить
trojanoov 27 января 2020, 01:17
Фильм говорит ,что любые реформы протеворечать царю, походу актуальное говно.
27 января 2020, 01:17 Ответить
Виктор Столяров 30 января 2020, 19:55
фильм плохой. не оправдал ожиданий. деньги на фильм зря давали
30 января 2020, 19:55 Ответить
Дамби Сандаков 3 марта 2020, 09:19
Русские - великая нация!
3 марта 2020, 09:19 Ответить
Alisa 21 августа 2022, 01:11
в ответ на сообщение Mikhail Kokin от 26 декабря 2019, 16:00
Оценка
Мне тоже очень понравился фильм!!!
👏 👏 👏 🙂
21 августа 2022, 01:11 Ответить
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