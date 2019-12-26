Прошло 194 года со дня восстания на Сенатской площади. О тех событиях сейчас вспоминают редко. Деятельность декабристов почти не попадает в поле современных дискуссий, которые сосредоточены на богатом и спорном наследии XX века. Сегодня место революционеров-интеллектуалов скорее в школьных учебниках и университетских лекциях. Напомнить о далеком декабре 1825 года захотел известный продюсерский дуэт Константина Эрнста и Анатолия Максимова, уже воплощавший на большом экране масштабные…
Очень сильно!
Актерская игра!
Работа оператора, режиссера!
Понравилось!
Спасибо!
Моя оценка однозначно 5.
Фильм на любителя и не всем понравится.
А так реальных замечаний нет.
Все качественно.
Конечно все вокруг белой кости (дворян и царя), но все герои (в том числе императоры и т.п.) показаны живыми/реальными людьми.
Примерно так все и было, в сомнении, стечении обстоятельств и т.п.
РЕКОМЕНДУЮ К ПРОСМОТРУ!
Но тема декабристов полезна для самообразования! Лично я освежила всё в памяти, а сын закрепил поойденную не давно тему.
Я не пожалела.
Снято на высшем уровне, графика отличная и сражения выглядят натурально (для людей которые не были в гуще военных событий тем более). В фильме не делали кровь-кишки по всему экрану, да были кровавые сцены и много, но это было без лишнего внимания. Зритель все равно почувствует всю массовось, смерть людей - словами не передать, нужно посмотреть. Сидишь и пребываешь в шоке.
Актёрская игра, как по мне очень хорошая. Передача характера персонажа, мимика на высоте. Чувствуется жизнь. Даже не знаю, что ещё сказать...
Музыкальное сопровождение и костюмы, семка сцен это настолько впечатляет, работа просто восхитительна. Никогда ещё так не было все хорошо, меня переполняют эмоции от просмотра. Хочется рассказать обо всем!
Исторические события идут как и положено по порядку и сопровождаются подписями (где, когда). Всё актёры подписанный и понять кто кого играет не сложно, запомнить другое дело, но это уже к фильму не относится.
Герои раскрыты, как и говорилось выше, характер прописан хорошо. Снято так, что понимаешь поступки разных персонажей, что для меня одно из главных. Ты наблюдаешь не за бесчувственными машинами, а за живи и людьми.
Мне понравилось, советую посмотреть всем! Не всем можно угодить, но это зависит от человека и его взглядов.
Одна лишь попытка создать такой фильм в наши дни достойна уважения. Создатели понимали, что созидательные идеи нынче не у всех в моде, и они не будут восприняты либеральной «продвинутой» столичной общественностью, которая будет ожидать от фильма однозначного призыва к разрушению, «устранению самодержавия» и поливания грязью Рашки на любом историческом этапе развития страны. Но увиденное их разочаровало. Фильм оказался немножко о другом. Он оказался о моральном выборе, который есть у каждого, о мере ответственности, и готовности идти до конца. И… «Правда на правду, вера на икону, а земля да на цветы. Это я, да это ты».
Сложилась настоящая картина, провоцирующая на дополнительное изучение материалов по предложенной теме.
А это очень полезная провокация. Нужно и должно знать историю своей страны, историю становления и упадка империи, государства, которого, вероятно, скоро не станет, а история его будет окончательно переписана новой «цивилизацией».
Фильм заставил меня окунуться в изучение дополнительных материалов, сопоставляя новые детали с образами, вынесенными из советской школы.
Большое спасибо авторам и исполнителям замечательного проекта. Это шедевральное полотно!
Иду смотреть еще раз. Миру – мир!
Игра актеров понравилась,но сюжет оставляет желать лучшего...
И впрямь, фильм получился очень даже достойным.
Касательно содержания - ежели вы начитались Пушкина и на этом остановились в вопросе изучения декабристов, то фильм, вероятно, вызовет у вас негативные эмоции. Но те, кто изучал разные источники, будут приятно удивлены. Много достоверных фактов в ролях героев и их характерах.
С точки зрения визуализации данная картина несомненно цепляет! Снято невероятно красиво, а форма героев просто фантастика крайне реалистична.
В любом случае советую сходить на данный фильм - точно почерпнёте для себя что-то новое.
Меня переполняют эмоции от просмотра. Хочется рассказать обо всем! И еще раз читать и читать более глубоко и расставлять всё "по полочкам". Актёр Иван Колесников изумительно, блестяще сыграл императора Николая I , просто влюблена в этот персонаж! Очень не понравился Домогаров в роли Милорадовича, какой то он странный в этой роли (не к месту. Роль Александра 1 сыграл актёр совершенно не похожий на него (по историческим картинкам и описаниям).
Фильм рекомендую к просмотру, хотя монтаж желает быть более понятным. Картинки меняются, а связь ловишь с трудом. Когда начались баталии на Сенатской площади - навернулись и потекли слёзы от переживания...
👏 👏 👏 🙂
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