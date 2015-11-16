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Когда Земля кажется легкой Когда Земля кажется легкой
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When the Earth Seems to Be Light

Когда Земля кажется легкой, 2015

2015 / Германия / Грузия
7.8 Оцените
15 голосов
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О фильме

«Когда земля кажется легкой» — исполненный поэзии рассказ о грузинской молодежи, скейтерах, которые носят длинные волосы и металлические футболки, разбивают в кровь коленки и шатаются без дела там, где солнце светит так же ярко, как в Калифорнии. Призраки советского прошлого и руины империи служат выцветшим задником к молодой бьющей ключом жизни в Тбилиси, который фильм открывает по-новому: даже знакомый каждому, кто бывал здесь, переход под улицей Руставели видится иным, когда проносишься по нему на скейте. Так же преображается и парк Мтацминда, куда герои забираются ночью, чтобы погонять на скейтах по обездвиженным водным горкам. Так они делают Тбилиси, в котором все новое неизменно подвергается сопротивлению со стороны вековых традиций, своим городом, и никакие военные парады, никакие полицейские наряды, разгоняющие мирную LGBT-демонстрацию, не способны отнять его у них. Они читают хип-хоп, когда соседи смотрят в телевизор, а в случае чего едут на море, где сходятся воедино все те же универсальные для городских жителей символы романтики и свободы — товарные поезда, канатные дороги, заброшенные взлетные полосы аэропорта, пустые бассейны.

7.8 Оцените
15 голосов
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 16 ноября 2015
Возраст 16+
Режиссер
Тамуна Карумидзе
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Когда Земля кажется легкой 2 постера
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