Когда Земля кажется легкой, 2015

«Когда земля кажется легкой» — исполненный поэзии рассказ о грузинской молодежи, скейтерах, которые носят длинные волосы и металлические футболки, разбивают в кровь коленки и шатаются без дела там, где солнце светит так же ярко, как в Калифорнии. Призраки советского прошлого и руины империи служат выцветшим задником к молодой бьющей ключом жизни в Тбилиси, который фильм открывает по-новому: даже знакомый каждому, кто бывал здесь, переход под улицей Руставели видится иным, когда проносишься по нему на скейте. Так же преображается и парк Мтацминда, куда герои забираются ночью, чтобы погонять на скейтах по обездвиженным водным горкам. Так они делают Тбилиси, в котором все новое неизменно подвергается сопротивлению со стороны вековых традиций, своим городом, и никакие военные парады, никакие полицейские наряды, разгоняющие мирную LGBT-демонстрацию, не способны отнять его у них. Они читают хип-хоп, когда соседи смотрят в телевизор, а в случае чего едут на море, где сходятся воедино все те же универсальные для городских жителей символы романтики и свободы — товарные поезда, канатные дороги, заброшенные взлетные полосы аэропорта, пустые бассейны.