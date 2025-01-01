Claude Lanzmann Но гетто, как варшавское, в большой столице, в самом сердце города...

Franz Grassler Это было необычно.

Claude Lanzmann Вы говорите, что хотели сохранить гетто?

Franz Grassler Наша задача не была уничтожить гетто, а сохранить его, поддерживать.

Claude Lanzmann Что значит «сохранить» в таких условиях?

Franz Grassler В этом и была проблема. Вся проблема.

Claude Lanzmann Но люди умирали на улицах. Везде были трупы?

Franz Grassler Именно. Вот в чем парадокс.

Claude Lanzmann Вы считаете это парадоксом?

Franz Grassler Я уверен в этом.

Claude Lanzmann Почему? Можете объяснить?

Franz Grassler Нет.

Claude Lanzmann Почему нет?

Franz Grassler Объяснить что? Но факт в том... Это не было сохранением! Евреи ежедневно уничтожались в гетто... Чтобы по-настоящему поддерживать его, нужны были более существенные нормы и меньшее перенаселение.

Claude Lanzmann Почему нормы были такими жестокими? Почему? Это ведь было немецкое решение?

Franz Grassler Не было настоящего решения голодать гетто. Большое решение об уничтожении последовало гораздо позже.

Claude Lanzmann Верно, позже. В 1942-м.

Franz Grassler Именно.

Claude Lanzmann Год спустя.

Franz Grassler Точно. Наша задача, насколько я помню, заключалась в управлении гетто, и, естественно, с такими скудными нормами и перенаселением, высокий, даже чрезмерный уровень смертности был неизбежен.

Claude Lanzmann Да. Что значит «поддерживать» гетто в таких условиях — питание, санитария и прочее? Что могли евреи против таких мер?

Franz Grassler Они ничего не могли сделать.

Claude Lanzmann Почему Черняков покончил с собой?