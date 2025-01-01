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Цитаты из фильма Шоа

Franz Suchomel Если ты достаточно часто врёшь, начинаешь верить в свои же лжи.
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Claude Lanzmann Да, но ты знаешь, сколько людей умирало в гетто каждый месяц в 1941 году?
Franz Grassler Я сейчас не знаю, если когда-то и знал.
Claude Lanzmann Но ты знал. Есть точные данные.
Franz Grassler Наверное, знал...
Claude Lanzmann Да. Пять тысяч в месяц.
Franz Grassler Пять тысяч в месяц? Да, ну... Это много...
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Claude Lanzmann Но гетто, как варшавское, в большой столице, в самом сердце города...
Franz Grassler Это было необычно.
Claude Lanzmann Вы говорите, что хотели сохранить гетто?
Franz Grassler Наша задача не была уничтожить гетто, а сохранить его, поддерживать.
Claude Lanzmann Что значит «сохранить» в таких условиях?
Franz Grassler В этом и была проблема. Вся проблема.
Claude Lanzmann Но люди умирали на улицах. Везде были трупы?
Franz Grassler Именно. Вот в чем парадокс.
Claude Lanzmann Вы считаете это парадоксом?
Franz Grassler Я уверен в этом.
Claude Lanzmann Почему? Можете объяснить?
Franz Grassler Нет.
Claude Lanzmann Почему нет?
Franz Grassler Объяснить что? Но факт в том... Это не было сохранением! Евреи ежедневно уничтожались в гетто... Чтобы по-настоящему поддерживать его, нужны были более существенные нормы и меньшее перенаселение.
Claude Lanzmann Почему нормы были такими жестокими? Почему? Это ведь было немецкое решение?
Franz Grassler Не было настоящего решения голодать гетто. Большое решение об уничтожении последовало гораздо позже.
Claude Lanzmann Верно, позже. В 1942-м.
Franz Grassler Именно.
Claude Lanzmann Год спустя.
Franz Grassler Точно. Наша задача, насколько я помню, заключалась в управлении гетто, и, естественно, с такими скудными нормами и перенаселением, высокий, даже чрезмерный уровень смертности был неизбежен.
Claude Lanzmann Да. Что значит «поддерживать» гетто в таких условиях — питание, санитария и прочее? Что могли евреи против таких мер?
Franz Grassler Они ничего не могли сделать.
Claude Lanzmann Почему Черняков покончил с собой?
Franz Grassler Потому что он понял, что у гетто нет будущего. Наверное, он увидел раньше меня, что евреев убьют.
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Richard Glazar [описание его прибытия в Треблинку] Нас завели в барак. Весь этот чертов запах стоял. Вокруг, кучей около полутора метра высотой, были сложены все вещи, которые только могли с собой принести. Одежда, чемоданы — всё в одной большой груде. Сверху, как бесы, сновали люди, сворачивали свертки и выносили их наружу. Это отдавали одному из этих мужиков. На повязке у него было написано «Командир отряда». Он закричал, и я понял, что должен тоже собирать одежду, сворачивать её в пучки и нести куда-то. Пока я работал, спросил его: «Что происходит? Где те, кого раздевали?» Он ответил: «Мёртвые! Все мёртвые!» Но я ещё не осознавал, не верил. Он сказал это на идиш. Это был первый раз, когда я услышал идиш. Он говорил тихо, и я заметил, что у него на глазах стояли слёзы. Вдруг он закричал, поднял кнут. Краем глаза я увидел, как подошёл эсэсовец. И понял, что задавать вопросы больше нельзя — надо бросаться наружу с этим грузом.
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Claude Lanzmann Ты не помнишь те дни?
Franz Grassler Не очень. Я помню гораздо яснее свои довоенные походы в горы, чем весь военный период и те дни в Варшаве. В общем, это были тяжёлые времена. Это факт, который, слава Богу, мы склонны забывать — плохие времена забываются легче, чем хорошие. Плохое подавляется.
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Claude Lanzmann А эта «паника смерти»?
Franz Suchomel Когда наступает эта «паника смерти», человек отпускает всё. Известно, что когда кто-то в ужасе и знает, что ему скоро конец — это может случиться даже в постели. Моя мать стояла на коленях у своей кровати...
Claude Lanzmann Ваша мать?
Franz Suchomel Да. Потом была большая куча. Это факт. Медицински доказано.
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