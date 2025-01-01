Claude Lanzmann
Но гетто, как варшавское, в большой столице, в самом сердце города...
Franz Grassler
Это было необычно.
Claude Lanzmann
Вы говорите, что хотели сохранить гетто?
Franz Grassler
Наша задача не была уничтожить гетто, а сохранить его, поддерживать.
Claude Lanzmann
Что значит «сохранить» в таких условиях?
Franz Grassler
В этом и была проблема. Вся проблема.
Claude Lanzmann
Но люди умирали на улицах. Везде были трупы?
Franz Grassler
Именно. Вот в чем парадокс.
Claude Lanzmann
Вы считаете это парадоксом?
Franz Grassler
Я уверен в этом.
Claude Lanzmann
Почему? Можете объяснить?
Franz Grassler
Нет.
Claude Lanzmann
Почему нет?
Franz Grassler
Объяснить что? Но факт в том... Это не было сохранением! Евреи ежедневно уничтожались в гетто... Чтобы по-настоящему поддерживать его, нужны были более существенные нормы и меньшее перенаселение.
Claude Lanzmann
Почему нормы были такими жестокими? Почему? Это ведь было немецкое решение?
Franz Grassler
Не было настоящего решения голодать гетто. Большое решение об уничтожении последовало гораздо позже.
Claude Lanzmann
Верно, позже. В 1942-м.
Franz Grassler
Именно.
Claude Lanzmann
Год спустя.
Franz Grassler
Точно. Наша задача, насколько я помню, заключалась в управлении гетто, и, естественно, с такими скудными нормами и перенаселением, высокий, даже чрезмерный уровень смертности был неизбежен.
Claude Lanzmann
Да. Что значит «поддерживать» гетто в таких условиях — питание, санитария и прочее? Что могли евреи против таких мер?
Franz Grassler
Они ничего не могли сделать.
Claude Lanzmann
Почему Черняков покончил с собой?
Franz Grassler
Потому что он понял, что у гетто нет будущего. Наверное, он увидел раньше меня, что евреев убьют.