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Киноафиша Фильмы Буря в стакане воды Цитаты из фильма Буря в стакане воды

Цитаты из фильма Буря в стакане воды

gatekeeper Пожалуйста, заплатите пошлину за вход.
Frank Burdon [У меня нет руки, чтобы сунуть в карман] Вы, пожалуйста, обратите внимание, у меня нет руки, чтобы сунуть в карман.
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Donald Ты не будешь стоять тут с улыбкой до ушей, когда начальник МакГоверн начнёт тебя ругать.
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Frank Burdon Жители этих островов — самые терпеливые люди на свете: они вытерпят всё, затянут пояса, если посчитают своим долгом, пойдут на край света, чтобы быть разорванными на куски, если потребуется. Но есть две вещи, с которыми они не смирятся — это грубость и жестокость.
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Victoria Gow Что ты вообще за человек такой?
Frank Burdon Ты когда-нибудь встречал порядочного человека, который сразу бы сказал, какой он порядочный?
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Honoria Hegarty Мы выпьем за его дорогой, уходящий дух. Конечно, это всего лишь проявление человеческой доброты.
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