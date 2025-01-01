Frank Burdon Жители этих островов — самые терпеливые люди на свете: они вытерпят всё, затянут пояса, если посчитают своим долгом, пойдут на край света, чтобы быть разорванными на куски, если потребуется. Но есть две вещи, с которыми они не смирятся — это грубость и жестокость.