Frank Burdon[У меня нет руки, чтобы сунуть в карман]Вы, пожалуйста, обратите внимание, у меня нет руки, чтобы сунуть в карман.
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DonaldТы не будешь стоять тут с улыбкой до ушей, когда начальник МакГоверн начнёт тебя ругать.
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Frank BurdonЖители этих островов — самые терпеливые люди на свете: они вытерпят всё, затянут пояса, если посчитают своим долгом, пойдут на край света, чтобы быть разорванными на куски, если потребуется. Но есть две вещи, с которыми они не смирятся — это грубость и жестокость.