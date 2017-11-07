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Хармс Хармс
Киноафиша Фильмы Хармс Отзывы о фильме «Хармс»
Хармс 2017 / Россия / Литва / Македония
7.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Отзывы о фильме «Хармс»

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Показ “Хармса” на выборгском фестивале “Окно в Европу” сопровождался некоторым ажиотажем. И дело заключалось не только в не вполне трезвом Александре Баширове, который вместе со съемочной группой вышел на сцену и дважды произнес речь странную и путаную. Зритель действительно ждал чего-то особенного и остроумного – учитывая своеобразие главного героя. Но, увы, не дождался и получил, в лучшем случае, скучную художественно причесанную версию биографии Хармса-Ювачева…

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alex 7 ноября 2017, 17:35
Оценка
Не так много знаю о Хармсе, но было очень интересно смотреть.
Рекламы перед фильмом не было, здорово! В зале не было ни одного свободного места, никто не хрустел попкорном.
Всё - картины дома, работы, природы, лики актёров, музыка, темп фильма,-всё притягивало внимание. Очень надо ещё разок посмотреть, вдруг чего не дошло, скорее всего так. Такое всё реальное и нереальное, всё, что тогда происходило.
Спасибо за хорошее кино!
7 ноября 2017, 17:35 Ответить
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