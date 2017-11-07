Наша рецензия

Показ “Хармса” на выборгском фестивале “Окно в Европу” сопровождался некоторым ажиотажем. И дело заключалось не только в не вполне трезвом Александре Баширове, который вместе со съемочной группой вышел на сцену и дважды произнес речь странную и путаную. Зритель действительно ждал чего-то особенного и остроумного – учитывая своеобразие главного героя. Но, увы, не дождался и получил, в лучшем случае, скучную художественно причесанную версию биографии Хармса-Ювачева…