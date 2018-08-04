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Известная лоббистка Элизабет Слоун (Джессика Честэйн) предстаёт перед конгрессменами — её обвиняют в незаконных методах, с помощью которых она пыталась повлиять на закон об импорте пальмового масла. Почти весь дальнейший сюжет — разбор причин, которые привели героиню в суд. За несколько месяцев до этих событий она решила помочь небольшой фирме под руководством Рудольфо Шмидта (Марк Стронг) протолкнуть закон о более строгой проверке граждан при продаже оружия. Но оружейное лобби…