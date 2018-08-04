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Опасная игра Слоун Опасная игра Слоун
Киноафиша Фильмы Опасная игра Слоун Отзывы о фильме «Опасная игра Слоун»
Miss Sloane Опасная игра Слоун 2016 / США
7.7 Оцените
39 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Отзывы о фильме «Опасная игра Слоун»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Известная лоббистка Элизабет Слоун (Джессика Честэйн) предстаёт перед конгрессменами — её обвиняют в незаконных методах, с помощью которых она пыталась повлиять на закон об импорте пальмового масла. Почти весь дальнейший сюжет — разбор причин, которые привели героиню в суд. За несколько месяцев до этих событий она решила помочь небольшой фирме под руководством Рудольфо Шмидта (Марк Стронг) протолкнуть закон о более строгой проверке граждан при продаже оружия. Но оружейное лобби…

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Anastasia Pastva 4 августа 2018, 11:26
Оценка
Хороший фильм, смотрела его год назад, удивлена что он сейчас в прокате, удивлена сто нет отзывов и хорошей оценки. Фильм динамичный, умный, рекомендую к просмотру.
4 августа 2018, 11:26 Ответить
Elvina Galeeva 4 августа 2018, 19:06
Оценка
Только что сходила на фильм,я просто в восторге!😱😱😱Это лучшее,что я видела в кино за последнее время!Понравится тем,кто любит головоломки и стратегии.
4 августа 2018, 19:06 Ответить
chembella 6 августа 2018, 14:23
Оценка
Очень интересный фильм хитроумный, мозговой лабиринт, с неожиданной и восхитительной концовкой. Диалоги все слушать внимательно. Просмотр стоящий .
6 августа 2018, 14:23 Ответить
dk 12 августа 2018, 10:13
Оценка
Очень круто
12 августа 2018, 10:13 Ответить
Наталия Петряшова 27 августа 2018, 09:34
Великолепный фильм!Качественный!После окончания остается приятное послевкусие......Рекомендую!
27 августа 2018, 09:34 Ответить
solovich74 13 октября 2018, 15:09
Оценка
Достойный фильм
13 октября 2018, 15:09 Ответить
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