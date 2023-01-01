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Опасная игра Слоун Опасная игра Слоун
Киноафиша Фильмы Опасная игра Слоун Опасная игра Слоун, 2016: актеры и роли
Miss Sloane Опасная игра Слоун 2016 / США
7.7 Оцените
39 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Опасная игра Слоун, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Мэдден Джон Мэдден John Madden
В ролях
Джессика Честейн Джессика Честейн Jessica Chastain Гугу Эмбата-Ро Гугу Эмбата-Ро Gugu Mbatha-Raw Джон Литгоу Джон Литгоу John Lithgow Марк Стронг Марк Стронг Mark Strong Элисон Пилл Элисон Пилл Alison Pill Джейк Лэси Джейк Лэси Jake Lacy Майкл Стулбарг Майкл Стулбарг Michael Stuhlbarg Ноа Роббинс Ноа Роббинс Noah Robbins Сэм Уотерстон Сэм Уотерстон Sam Waterston
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