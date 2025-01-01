Elizabeth SloaneЛоббизм — это про дальновидность. Про предвидение ходов противника и разработку контрмер. Победитель на шаг впереди оппонента. И играет свою козырную карту сразу после того, как они сыграли свою. Это про то, чтобы удивить их. И не дать им удивить тебя.
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Elizabeth SloaneСамоубийство карьеры — не так уж плохо, если учесть, что альтернативой может стать самоубийство через карьеру.
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Rodolfo SchmidtВ Техасе дильдо — это вне закона, но обычный народ может зайти в спорттовары и выйти с дробовиком.
Elizabeth Sloane[в камеру]Лоббизм — это про предвидение. Про то, чтобы предугадать ход соперника и придумать контрмеры. Победитель продумывает на шаг вперёд и играет свой козырь сразу после того, как это сделает оппонент.