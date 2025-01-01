Лоббизм — это про дальновидность. Про предвидение ходов противника и разработку контрмер. Победитель на шаг впереди оппонента. И играет свою козырную карту сразу после того, как они сыграли свою. Это про то, чтобы удивить их. И не дать им удивить тебя.