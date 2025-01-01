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Киноафиша Фильмы Опасная игра Слоун Цитаты из фильма Опасная игра Слоун

Цитаты из фильма Опасная игра Слоун

Elizabeth Sloane Лоббизм — это про дальновидность. Про предвидение ходов противника и разработку контрмер. Победитель на шаг впереди оппонента. И играет свою козырную карту сразу после того, как они сыграли свою. Это про то, чтобы удивить их. И не дать им удивить тебя.
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Elizabeth Sloane Самоубийство карьеры — не так уж плохо, если учесть, что альтернативой может стать самоубийство через карьеру.
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Rodolfo Schmidt В Техасе дильдо — это вне закона, но обычный народ может зайти в спорттовары и выйти с дробовиком.
Elizabeth Sloane Вот почему в Техасе так мало убийств с участием дильдо.
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Cynthia Это так цинично
Elizabeth Sloane Цинизм — это слово, которым Поллианны обозначают отсутствие той наивности, которую они так ярко демонстрируют.
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Esme Manucharian Ты переступила черту, когда перестала уважать людей. Ты достаточно умна, чтобы это понимать. Просто тебе наплевать.
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Jane Molloy Я бы хотела поговорить о своём будущем.
Pat Connors Не время сейчас, куки.
Jane Molloy Наоборот, самое время.
Pat Connors Что за х#рня?
Jane Molloy Моё увольнение. Академия — это больше моё.
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Elizabeth Sloane Форд, человеческое взаимодействие — это обмен: мои деньги на твою...
Forde Член.
Elizabeth Sloane Я хотел сказать 'навыки'. Но это единственный обмен, на который я готова.
Forde Ты звучишь как банкир.
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Elizabeth Sloane Рамирес, сколько у тебя там TEC-9, если не ошибаюсь?
Ramirez Достаточно, чтобы защитить мою собственность. Плюс ещё две — чтобы достать левых.
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Congressman Ron M. Sperling Мисс Слоун, добро пожаловать на вечеринку.
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Esme Manucharian Я буду бороться, Элизабет. Всякий раз, когда смогу что-то изменить. И как можно дальше от тебя.
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Rodolfo Schmidt Ты просто огонь, Элизабет.
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[последние слова]
Дэниел Познер Увидимся.
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[первые строки]
Elizabeth Sloane [в камеру] Лоббизм — это про предвидение. Про то, чтобы предугадать ход соперника и придумать контрмеры. Победитель продумывает на шаг вперёд и играет свой козырь сразу после того, как это сделает оппонент.
Daniel Posner Тебе не стоит говорить это, пока ты там.
Elizabeth Sloane Речь идёт о том, чтобы их удивить, а не дать им удивить тебя.
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Daniel Posner Ты хорошо выглядишь.
Elizabeth Sloane Тюрьма не так уж плоха, если у тебя нет члена. Парни друг другу ножи суют, а мы создаём группы поддержки. На чёрном рынке торгуют блеском для губ.
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George Dupont Посмотрим, насколько она реально прикрыта.
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Elizabeth Sloane Полезно держать круг близких узким. В этом городе, где бы ты ни был, крысы всегда не дальше чем в двух шагах.
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Elizabeth Sloane Сегодня вечером мы оставим их в жажде большего.
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Moderator Заткнитесь! Вы оба.
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Forde В тот вечер мы так здорово повеселились.
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