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7.4
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Алентежу, Алентежу
7.4
Алентежу, Алентежу
, 2015
Alentejo, Alentejo
Португалия / документальный / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
7.4
В ролях
Hugo Bentes
Cantador
Режиссер
Сержио Трефо
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Португалия
Продолжительность
1 час 38 минут
Год выпуска
2015
Премьера в мире
24 апреля 2014
Дата выхода
24 апреля 2014
Португалия
Производство
Faux - Edições e Audiovisuais
Другие названия
Alentejo, Alentejo
Еще
Рейтинг фильма
7.4
Оцените
11
голосов
7.5
IMDb
Обновлено 12 ноября 2020
Отзывы о фильме
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