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Новейший завет Новейший завет
Киноафиша Фильмы Новейший завет Отзывы о фильме «Новейший завет»
Le tout nouveau testament Новейший завет 2015 / Бельгия / Франция / Люксембург
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Отзывы о фильме «Новейший завет»

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Наша рецензия

What if God was one of us? В начале было не Слово, а всего лишь обычный компьютер, а за ним сидел Бог, желающий развеять скуку и потешить своё самолюбие. Да, он действительно существует и живёт в Бельгии. Помимо всемирно известного сына у него также есть десятилетняя бунтующая дочь и покорная жена. Божественный дом нельзя покидать никому из его обитателей, а из развлечений разрешено только смотреть спортивные передачи. Создатель никого не пускает в свой кабинет, где вот уже тысячелетия он пишет…

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Санчо 9 октября 2015, 16:49
Новейший завет перенесли на 12 ноября!!!✊
9 октября 2015, 16:49 Ответить
LABRADOR 16 ноября 2015, 01:16


Простой набор социальных тем, обернутых в яркую оболочку фарса и классической музыки. Нет ничего глубокого или трогательного. Все банально и просто. 6 апостолов - 6 тем, среди которых жестокость в семье, политика, религия, ориентация т.д. Короче.. это было бы не так грустно если бы не было так смешно. Но учитывайте, что это НЕ комедия. По настоящему там можно посмеяться над богом и идиотами, которые и ведут себя как идиоты.





Моя оценка: 6/10
16 ноября 2015, 01:16 Ответить
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