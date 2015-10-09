What if God was one of us? В начале было не Слово, а всего лишь обычный компьютер, а за ним сидел Бог, желающий развеять скуку и потешить своё самолюбие. Да, он действительно существует и живёт в Бельгии. Помимо всемирно известного сына у него также есть десятилетняя бунтующая дочь и покорная жена. Божественный дом нельзя покидать никому из его обитателей, а из развлечений разрешено только смотреть спортивные передачи. Создатель никого не пускает в свой кабинет, где вот уже тысячелетия он пишет…
Простой набор социальных тем, обернутых в яркую оболочку фарса и классической музыки. Нет ничего глубокого или трогательного. Все банально и просто. 6 апостолов - 6 тем, среди которых жестокость в семье, политика, религия, ориентация т.д. Короче.. это было бы не так грустно если бы не было так смешно. Но учитывайте, что это НЕ комедия. По настоящему там можно посмеяться над богом и идиотами, которые и ведут себя как идиоты.
Моя оценка: 6/10
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