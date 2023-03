Наша рецензия

What if God was one of us? В начале было не Слово, а всего лишь обычный компьютер, а за ним сидел Бог, желающий развеять скуку и потешить своё самолюбие. Да, он действительно существует и живёт в Бельгии. Помимо всемирно известного сына у него также есть десятилетняя бунтующая дочь и покорная жена. Божественный дом нельзя покидать никому из его обитателей, а из развлечений разрешено только смотреть спортивные передачи. Создатель никого не пускает в свой кабинет, где вот уже тысячелетия он пишет…