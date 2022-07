«Новейший завет»: Рецензия Киноафиши

What if God was one of us?

В начале было не Слово, а всего лишь обычный компьютер, а за ним сидел Бог, желающий развеять скуку и потешить своё самолюбие. Да, он действительно существует и живёт в Бельгии. Помимо всемирно известного сына у него также есть десятилетняя бунтующая дочь и покорная жена. Божественный дом нельзя покидать никому из его обитателей, а из развлечений разрешено только смотреть спортивные передачи. Создатель никого не пускает в свой кабинет, где вот уже тысячелетия он пишет законы мироздания и придумывает всё новые способы поиздеваться над людьми. Эя, младшая дочь, вдохновившись примером своего брата Джей Си (вы, конечно же, догадались, кто это), решает сбежать из дома и найти шесть собственных апостолов, дабы их общее число достигло восемнадцати. Почему именно столько? Ответ ожидает зрителей в конце фильма.

Жако ван Дормель, безусловно, снял одну из лучших картин уходящего года. Об этом свидетельствуют не только призы на многочисленных кинофестивалях, но и тот факт, что он превосходит прошлые работы автора. Ведь в профессии режиссёра главное – это сотрудничество между рождением новых идей, затмевающих собой предыдущие, и сохранением уникального стиля. Только так возможно развитие и совершенствование в качестве творца историй. В этом фильме нет ни единого изъяна, безупречный подход прослеживается во всех компонентах, гарантирующих образец идеального произведения искусства.

Благодаря бесподобному сценарию, каждый из десяти основных персонажей всецело раскрывается. Они представляют собой некие шаблоны людей, странствующие сквозь поколения, но при этом личности героев окрашены неповторимыми деталями: это обладающая редкой красотой, однорукая девушка, уверенная в том, что её никогда из-за этого не полюбят; человек, посвятивший всю жизнь ненавистной работе, но всегда мечтавший путешествовать; эротоман, сходящий с ума от любой встретившейся ему женщины, но не уверенный в себе; мужчина, зацикленный на смерти и насилии, который не умеет любить; богатая женщина, которая несчастлива в браке и не знает, как получить удовольствие; наконец, чрезмерно опекаемый родителями и крайне неординарный девятилетний мальчик. Их истории гармонично вплетаются в повествование и под аккомпанемент восхитительной музыки делают его цельным, последовательным и связным. Этот фильм подобен паззлу, в котором важен каждый кусочек, но при этом он также и в отдельности является красивым и интересным. Диалоги отличаются остроумием и пронизаны неприкрытой мудростью, которая понятна любому зрителю. И что уж говорить о сказочном сюрреализме картин ван Дормеля? Любая сцена являет собой визуальное упоение для поклонников театрально-постановочного жанра и просто ценителей искусства кино.

«Новейший завет» оставляет после себя чувство лёгкости, в основном из-за звучания в картине ноток иронии, которые порой доходят до явного сарказма. Здесь буря эмоций граничит с юмором. Это кино не назовёшь откровением, однако это своего рода фильм-напоминание, который заставляет обратить внимание внутрь себя, возможно, переоценить некоторые аспекты жизни. Когда Эя отправляет всему человечеству сообщения с датами смерти, ты и сам вспоминаешь, что неминуемый конец следует за тобой по пятам. Джей Си излагает в одной простой фразе весь тот смысл, который надо вынести для себя из фильма. Он говорит, что подарить людям осознание неизбежности собственной смерти – клёво. Каждый человек создаёт свою иллюзию бессмертия, поэтому зачастую многие проживают жизнь не так, как хотелось бы. Поэтому надо постоянно напоминать себе о конечности всего сущего, и этот фильм в некоторой степени может стать одним из способов. Если вы полны предубеждений насчёт Бога и не верите в него, тогда тем более стоит ознакомиться с картиной Жако ван Дормеля. Ведь основным аргументом разуверившихся обычно становится вопрос примерно следующего характера: «Раз Бог существует, то почему люди страдают, голодают и болеют?». Но кто сказал, что Творец должен обязательно быть добродетельным? Здесь он представляет собой концентрацию порочности и несовершенства и получает удовольствие от людских мук, что объясняет и природу некоторых людей, которые созданы по его «образу и подобию». Если же вы религиозны, но умеете относиться ко всему с юмором, то вы также обязательно получите несравненное удовольствие от просмотра, потому что перед вами, безусловно, шедевр.