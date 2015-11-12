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«Новейший завет»: Рецензия Киноафиши

12 ноября 2015 00:00
«Новейший завет»: Рецензия Киноафиши

What if God was one of us?

В начале было не Слово, а всего лишь обычный компьютер, а за ним сидел Бог, желающий развеять скуку и потешить своё самолюбие. Да, он действительно существует и живёт в Бельгии. Помимо всемирно известного сына у него также есть десятилетняя бунтующая дочь и покорная жена. Божественный дом нельзя покидать никому из его обитателей, а из развлечений разрешено только смотреть спортивные передачи. Создатель никого не пускает в свой кабинет, где вот уже тысячелетия он пишет законы мироздания и придумывает всё новые способы поиздеваться над людьми. Эя, младшая дочь, вдохновившись примером своего брата Джей Си (вы, конечно же, догадались, кто это), решает сбежать из дома и найти шесть собственных апостолов, дабы их общее число достигло восемнадцати. Почему именно столько? Ответ ожидает зрителей в конце фильма.

«Новейший завет»: Рецензия Киноафиши

Жако ван Дормель, безусловно, снял одну из лучших картин уходящего года. Об этом свидетельствуют не только призы на многочисленных кинофестивалях, но и тот факт, что он превосходит прошлые работы автора. Ведь в профессии режиссёра главное – это сотрудничество между рождением новых идей, затмевающих собой предыдущие, и сохранением уникального стиля. Только так возможно развитие и совершенствование в качестве творца историй. В этом фильме нет ни единого изъяна, безупречный подход прослеживается во всех компонентах, гарантирующих образец идеального произведения искусства.

«Новейший завет»: Рецензия Киноафиши

Благодаря бесподобному сценарию, каждый из десяти основных персонажей всецело раскрывается. Они представляют собой некие шаблоны людей, странствующие сквозь поколения, но при этом личности героев окрашены неповторимыми деталями: это обладающая редкой красотой, однорукая девушка, уверенная в том, что её никогда из-за этого не полюбят; человек, посвятивший всю жизнь ненавистной работе, но всегда мечтавший путешествовать; эротоман, сходящий с ума от любой встретившейся ему женщины, но не уверенный в себе; мужчина, зацикленный на смерти и насилии, который не умеет любить; богатая женщина, которая несчастлива в браке и не знает, как получить удовольствие; наконец, чрезмерно опекаемый родителями и крайне неординарный девятилетний мальчик. Их истории гармонично вплетаются в повествование и под аккомпанемент восхитительной музыки делают его цельным, последовательным и связным. Этот фильм подобен паззлу, в котором важен каждый кусочек, но при этом он также и в отдельности является красивым и интересным. Диалоги отличаются остроумием и пронизаны неприкрытой мудростью, которая понятна любому зрителю. И что уж говорить о сказочном сюрреализме картин ван Дормеля? Любая сцена являет собой визуальное упоение для поклонников театрально-постановочного жанра и просто ценителей искусства кино.

«Новейший завет»: Рецензия Киноафиши

«Новейший завет» оставляет после себя чувство лёгкости, в основном из-за звучания в картине ноток иронии, которые порой доходят до явного сарказма. Здесь буря эмоций граничит с юмором. Это кино не назовёшь откровением, однако это своего рода фильм-напоминание, который заставляет обратить внимание внутрь себя, возможно, переоценить некоторые аспекты жизни. Когда Эя отправляет всему человечеству сообщения с датами смерти, ты и сам вспоминаешь, что неминуемый конец следует за тобой по пятам. Джей Си излагает в одной простой фразе весь тот смысл, который надо вынести для себя из фильма. Он говорит, что подарить людям осознание неизбежности собственной смерти – клёво. Каждый человек создаёт свою иллюзию бессмертия, поэтому зачастую многие проживают жизнь не так, как хотелось бы. Поэтому надо постоянно напоминать себе о конечности всего сущего, и этот фильм в некоторой степени может стать одним из способов. Если вы полны предубеждений насчёт Бога и не верите в него, тогда тем более стоит ознакомиться с картиной Жако ван Дормеля. Ведь основным аргументом разуверившихся обычно становится вопрос примерно следующего характера: «Раз Бог существует, то почему люди страдают, голодают и болеют?». Но кто сказал, что Творец должен обязательно быть добродетельным? Здесь он представляет собой концентрацию порочности и несовершенства и получает удовольствие от людских мук, что объясняет и природу некоторых людей, которые созданы по его «образу и подобию». Если же вы религиозны, но умеете относиться ко всему с юмором, то вы также обязательно получите несравненное удовольствие от просмотра, потому что перед вами, безусловно, шедевр.

«Новейший завет»: Рецензия Киноафиши
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