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Киноафиша Фильмы Игра Рипли Цитаты из фильма Игра Рипли

Цитаты из фильма Игра Рипли

Tom Ripley Я — создание. Одарённый импровизатор. Мне не хватает твоей совести, и когда я был молод, это меня беспокоило. Теперь — нет. Я не боюсь быть пойманным, потому что не верю, что кто-то наблюдает. Мир от этого не стал беднее, ведь эти люди мертвы. Это на одну машину меньше на дороге. Меньше шума и угроз. Ты сегодня был смелым. Ты отложил деньги для своей семьи. Вот и всё.
Jonathan Trevanny Если тебе не хватает моей совести, почему ты помог мне в поезде?
Tom Ripley Не знаю, но меня это не удивляет. Единственное, что я знаю — нас постоянно заново рождают.
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Jonathan Trevanny О, привет. Значит, ты здесь. Отлично. Мы как раз надеялись, что ты придёшь.
Tom Ripley Почему?
Jonathan Trevanny Чтобы... немного оживить вечер.
Tom Ripley Что значит?
Jonathan Trevanny Ты тут местная знаменитость.
Tom Ripley Что значит?
Jonathan Trevanny О тебе слухи ходят.
Tom Ripley Что значит?
Jonathan Trevanny Ничего. Просто... ничего.
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Tom Ripley Держи мои часы, потому что если они разобьются, я убью всех в этом поезде.
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Tom Ripley Знаешь, что самое интересное в том, чтобы сделать что-то ужасное? Через пару дней ты уже и не вспоминаешь об этом.
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Jonathan Trevanny Ты боишься?
Tom Ripley Нет,
[пауза, всё ещё спокойно]
Tom Ripley Я п##ец как напуган.
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Tom Ripley Я хочу, чтобы ты позвонил тому, кто тебя сюда прислал. Скажи ему, что ты тщательно нас рассмотрел, мы точно не те, кто ехал в поезде. Понял? Если сделаешь это убедительно, выйдешь отсюда — мы дадим тебе полмиллиона долларов. Хорошо? Если нет — я выведу тебя во двор и весь остаток дня буду катать по твоей голове своим чёртовым трактором. Понял?
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Tom Ripley Ты не собираешься меня песнями у дверей усыплять, да?
Reeves У меня тут Карреджо.
Tom Ripley Ну так ты и не войдёшь.
Reeves Я, б#я, войду.
Tom Ripley Нет, потому что это не Карреджо, а *Корреджо*. Как и не такко, а *та-а-кко*. Не пасто, а *паста*, понял? Твоё образование — журналы про классические тачки, а одеваешься, будто на кондомную партию для мафии. Кстати, это не Корреджо, а поддельный Рембрандт, и пока ты этого не поймёшь, со мной не войдёшь.
Reeves Не подставляй меня, придурок.
Tom Ripley Не угрожай мне. Я не тот, кто в серёжке ходит.
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Jonathan Trevanny Один из них ещё жив.
Tom Ripley Откуда ты знаешь?
Jonathan Trevanny Ну, я слышал по мировым новостям.
Tom Ripley Чёрт. Я всегда думал, что ты человек радиопередач. Ладно, наверное, я его не душил достаточно долго. Не то чтобы у удавки была инструкция.
Jonathan Trevanny А, один из них очень хорошо меня запомнил.
Tom Ripley Джонатан, это первое правило игры. Никогда не переживай о том, что не можешь контролировать. В любом случае, я не думаю, что они смогут нас здесь найти, а если подойдут — я дам знать.
Jonathan Trevanny А что насчёт моей семьи? Я просто переживаю за свою семью.
Tom Ripley Не волнуйся. Если они придут за кем-то — то за мной. Думаю, эти балканские ребята очень лично воспринимают удушение.
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Jonathan Trevanny Я просто никогда не был из тех, кто мог выкрутиться. В школе другие дети выходили сухими из воды. Но не я. Меня всегда ловили.
Tom Ripley Знаешь, почему тебя поймали?
Jonathan Trevanny Почему?
Tom Ripley Потому что ты даже не подумал просто убить своих учителей.
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Tom Ripley В первом классе раньше не было так многолюдно.
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Luisa Harari У него лейкемия.
Tom Ripley Пьянство и помпезность — это симптомы?
Luisa Harari Нет. Он просто англичанин.
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Tom Ripley Она — лучший повар в Венето.
Reeves Не сомневаюсь. Но яйца — есть яйца.
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Reeves Это он. Обычно он носит эти ужасные золотые очки в ободке и огромную русскую меховую шапку. Знаешь, чтобы её сделать, пришлось убить трёх медведей.
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Reeves Ну, я узнал, что раз в неделю, как по часам, он ходит в зоопарк. Всегда заканчивает в отделе насекомых. Там, где его настоящие друзья — жуки, ползающие гадости, слизкие чёртовы твари, такие же, как он сам.
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Reeves Ну... нельзя просто так ходить и убивать людей... Даже у му#ков есть друзья...
Reeves ...даже у мёртвых му#ков
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Reeves [налегая на яйца] Мммм, изысканно!
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