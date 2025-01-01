Tom RipleyЯ — создание. Одарённый импровизатор. Мне не хватает твоей совести, и когда я был молод, это меня беспокоило. Теперь — нет. Я не боюсь быть пойманным, потому что не верю, что кто-то наблюдает. Мир от этого не стал беднее, ведь эти люди мертвы. Это на одну машину меньше на дороге. Меньше шума и угроз. Ты сегодня был смелым. Ты отложил деньги для своей семьи. Вот и всё.
Tom RipleyЯ хочу, чтобы ты позвонил тому, кто тебя сюда прислал. Скажи ему, что ты тщательно нас рассмотрел, мы точно не те, кто ехал в поезде. Понял? Если сделаешь это убедительно, выйдешь отсюда — мы дадим тебе полмиллиона долларов. Хорошо? Если нет — я выведу тебя во двор и весь остаток дня буду катать по твоей голове своим чёртовым трактором. Понял?
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Tom RipleyТы не собираешься меня песнями у дверей усыплять, да?
Tom RipleyНет, потому что это не Карреджо, а *Корреджо*. Как и не такко, а *та-а-кко*. Не пасто, а *паста*, понял? Твоё образование — журналы про классические тачки, а одеваешься, будто на кондомную партию для мафии. Кстати, это не Корреджо, а поддельный Рембрандт, и пока ты этого не поймёшь, со мной не войдёшь.
ReevesЭто он. Обычно он носит эти ужасные золотые очки в ободке и огромную русскую меховую шапку. Знаешь, чтобы её сделать, пришлось убить трёх медведей.
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ReevesНу, я узнал, что раз в неделю, как по часам, он ходит в зоопарк. Всегда заканчивает в отделе насекомых. Там, где его настоящие друзья — жуки, ползающие гадости, слизкие чёртовы твари, такие же, как он сам.
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ReevesНу... нельзя просто так ходить и убивать людей... Даже у му#ков есть друзья...