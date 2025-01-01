Я — создание. Одарённый импровизатор. Мне не хватает твоей совести, и когда я был молод, это меня беспокоило. Теперь — нет. Я не боюсь быть пойманным, потому что не верю, что кто-то наблюдает. Мир от этого не стал беднее, ведь эти люди мертвы. Это на одну машину меньше на дороге. Меньше шума и угроз. Ты сегодня был смелым. Ты отложил деньги для своей семьи. Вот и всё.