Наша рецензия

Немолодой писатель Самсон (Сэм) Янг (Билли Боб Торнтон) приезжает в поглощённый кризисом и уличными столкновениями Лондон. В первый же день он знакомится с роковой красоткой Николой Сикс (Эмбер Хёрд), у которой есть необычный дар — она предвидит человеческую смерть. И она уже знает, как умрёт сама: её убъёт один из посетителей местного бара, в который она впервые зашла. Помимо Сэма там проводят время местный барыга и игрок в дартс Кит (Джим Стёрджесс) и богатый аристократ Гай (Тео…