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Лондонские поля Лондонские поля
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London Fields Лондонские поля 2017 / США
5.6 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
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Отзывы о фильме «Лондонские поля»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Немолодой писатель Самсон (Сэм) Янг (Билли Боб Торнтон) приезжает в поглощённый кризисом и уличными столкновениями Лондон. В первый же день он знакомится с роковой красоткой Николой Сикс (Эмбер Хёрд), у которой есть необычный дар — она предвидит человеческую смерть. И она уже знает, как умрёт сама: её убъёт один из посетителей местного бара, в который она впервые зашла. Помимо Сэма там проводят время местный барыга и игрок в дартс Кит (Джим Стёрджесс) и богатый аристократ Гай (Тео…

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Анастасия Александрова 22 сентября 2018, 08:57
Оценка
Очень странный фильм, но сходить стоит
22 сентября 2018, 08:57 Ответить
Олеся Шитикова 24 сентября 2018, 20:51
Оценка
Раслвбьтесь и получите удовольствие от картины, главное не включать голову иначе всё очарование испарится
24 сентября 2018, 20:51 Ответить
mariaygerasimova 25 сентября 2018, 15:19
Оценка
Это неординарный фильм. Не для всех. Кое-что было интересно. Но в целом такие фильмы хороши под настроение. Фильм Глючный. Как картины экспрессионизма.
25 сентября 2018, 15:19 Ответить
mariaygerasimova 25 сентября 2018, 15:27
в ответ на сообщение mariaygerasimova от 25 сентября 2018, 15:19
Оценка
Досмотрев до конца я могу сказать: Дориан Грей вопротился в женщине.
25 сентября 2018, 15:27 Ответить
alekcandr22 27 сентября 2018, 10:05
Оценка
Бред сивой кобылы, с самого начала стало ясно что писатель ее и грохнет. Хотя вся интрига фильма в этом и была. Все остальное лишь приложение к этому. Не советую!
27 сентября 2018, 10:05 Ответить
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