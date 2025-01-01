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Цитаты из фильма Лондонские поля
Цитаты из фильма Лондонские поля
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Цитаты
Samson Young
Раньше их волновал мир, в который они рожают ребёнка. Но когда их молитвы были услышаны, они стали бояться, каким ребёнком они рожают этот мир.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Samson Young
Гай всегда думал, что ищет жизнь. Но на самом деле он искал смерть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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