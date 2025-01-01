Отец Джо Я нашёл своё дерево. Дерево моей души. И нет, это не то, ладно? Иначе меня бы уже не было.

[показывает Джо большое дубовое дерево]

Отец Джо Это моё дерево.

Джо — 10 лет Это не ясень.

Отец Джо Нет, это дуб.

Джо — 10 лет У него два ствола.

Отец Джо Да, здорово, правда? Оно раскрывается с обеих сторон — к озеру и к лесу.

Джо — 10 лет Пап, а как у дерева может быть два ствола?

Отец Джо Чаще всего верхушка ломается, когда дерево совсем молодое.

Джо — 10 лет Значит, ты когда-то ломался? Правда, пап?