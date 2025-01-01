Меню
Joe Никто не знал его тайну. Скорее всего, даже он сам. Он сидел там со своим стыдом. Думаю, что я отсосала ему — это своего рода извинение.
Seligman Это невероятно!
Joe Послушай меня. Это человек, который сумел подавить собственное желание, который никогда раньше не поддавался ему, пока я не заставила его раскрыться. Он прожил жизнь, полную отрицания, и никому не причинил вреда. Думаю, это похвально.
Seligman Как бы я ни пытался, я не нахожу ничего похвального в педофилии.
Joe Потому что ты думаешь о тех, может быть, 5%, кто действительно причиняет боль детям. Оставшиеся 95% никогда не воплощают свои фантазии в жизнь. Подумай об их страданиях. Сексуальность — самая сильная сила в человеке. Родиться с запрещённой сексуальностью должно быть мукой. Педофил, который сумел прожить жизнь со стыдом за своё желание, не совершая действий, заслуживает, чёрт возьми, медаль.
Joe Мы возвышаем тех, кто говорит правильно, но имеет в виду неправильно, и насмехаемся над теми, кто говорит неправильно, но имеет в виду правильно.
Joe Человеческие качества можно выразить одним словом: лицемерие.
Joe Дорогие все, не думайте, что это было просто, но теперь я понимаю, что мы не похожи и никогда не будем.
[Тане]
Joe Я не такая, как ты, которая трахает, чтобы получить подтверждение, и можешь уже забить на то, чтобы пихать в себя члены. Ты давно получила свою чертову дозу, когда кто-то вообще стал заморачиваться трахать тебя.
[Брунхильде]
Joe А я не такая, как ты. Жри себя до смерти, если хочешь. Мне тебя не жаль. Всё, чего ты хочешь — чтобы тебя заполнили, и неважно, мужчиной или кучей отвратительной дряни, потому что это жалкая попытка заполнить твою гулкую пустоту и скрыть своё нелепое эгоцентричное самоотвращение.
[Терапевту]
Joe А я точно не такая, как ты. То сочувствие, которое ты прикидываешь, — ложь, потому что ты всего лишь моральный полицейский общества, чья задача — стереть мою непристойность с лица Земли, чтобы буржуа не тошнило.
[Всякой толпе]
Joe Я не такая, как вы. Я нимфоманка, и я люблю себя за это, но больше всего я люблю свою пизду и свою грязную, отвратительную похоть.
[последние реплики]
Seligman Но ты... ты еб##а## тысячи мужчин.
Joe Секретный ингредиент секса — это любовь.
Joe Каждый раз, когда слово становится запретным, из фундамента демократии вынимают камень. Общество демонстрирует свою бессилие перед конкретной проблемой, выкидывая слова из языка. И я говорю, что общество так же трусливо, как и люди в нём, которые, на мой взгляд, слишком глупы для демократии.
[Джо кричит, когда К собирается её избить]
K Это не так работает. Большинство людей не кричит, пока я их не ударю.
Отец Джо На самом деле
[паузa]
Отец Джо это души деревьев, которые мы видим зимой.
Молодая Джо Мне кажется, они похожи на человеческие души.
Отец Джо Ты прав. Они действительно похожи на человеческие души. Изломанные души. Обычные души. Сумасшедшие души. Всё зависит от того, какую жизнь ведут люди.
Joe Человеческие качества можно выразить одним словом: лицемерие. Мы возвышаем тех, кто говорит «правильно», но имеет в виду «неправильно», и смеёмся над теми, кто говорит «неправильно», но на самом деле думает «правильно». Кстати, могу вас заверить, что женщины, которые утверждают, что негры их не возбуждают, — врут.
Joe Хотя, как сказал мой сомнительный терапевт, лишь одна из миллиона способна избавиться от своей сексуальности умом, телом и сердцем, это теперь моя цель.
Seligman Но стоит ли такая жизнь того, чтобы её прожить?
Joe Это единственный способ, которым я могу её прожить. Я буду стоять вопреки всему, как уродливое дерево на холме. Я соберу всю свою упрямство, всю свою силу, всю свою мужскую агрессию.
[после того, как меня избили]
Joe Залей все мои дырки, пожалуйста.
Joe Думаю, это была одна из твоих слабейших отступлений.
Отец Джо Я нашёл своё дерево. Дерево моей души. И нет, это не то, ладно? Иначе меня бы уже не было.
[показывает Джо большое дубовое дерево]
Отец Джо Это моё дерево.
Джо — 10 лет Это не ясень.
Отец Джо Нет, это дуб.
Джо — 10 лет У него два ствола.
Отец Джо Да, здорово, правда? Оно раскрывается с обеих сторон — к озеру и к лесу.
Джо — 10 лет Пап, а как у дерева может быть два ствола?
Отец Джо Чаще всего верхушка ломается, когда дерево совсем молодое.
Джо — 10 лет Значит, ты когда-то ломался? Правда, пап?
Отец Джо [долгая пауза] Похоже, найти своё дерево души — это довольно откровенно...
Joe Говорят, забрать чью-то жизнь — трудно. Я бы сказал, что труднее не сделать этого. Для человека убийство — самое естественное дело в мире. Мы созданы для этого.
Joe Как удержать волну на песке?
Joe [к должнику, когда собирается ему сделать минет] Я расскажу тебе несколько историй. Тебе просто нужно слушать.
Seligman [собирается выстрелить в Джо после его попытки изнасилования] Но ты переспала с тысячами мужчин!
[начало повествования для "Пистолета"]
Joe Не знаю, ушла ли я из общества или общество ушло от меня. Думаю, можно найти аргументы в пользу обеих версий. Я шла к тёмной стороне долгового бизнеса, который, помимо прочего, включал такие дела, как поджог машин.
Joe Кстати, могу тебя заверить: женщины, которые говорят, что негры их не заводят, врут.
Seligman Значит, эти негры тебя устраивают?
Joe Нет, но они показали мне, что есть мир, совсем другой, который я должен был исследовать. И там, возможно, на той стороне, вернуть себе жизнь.
Seligman Фрейд говорит наоборот. Он говорит о полиморфном извращении ребёнка. Это значит, что в ребёнке существует всякого рода извращения. А потом мы используем детство, чтобы уменьшить или убрать некоторые из них. В общем, ребёнок сексуально полиморфен, и всё в младенце — это сексуальность.
Joe Кажется, я помню, что систематический подход к распятию был насильственным и, если не сказать садистским.
Seligman О да, страсти Христовы полны системного насилия... Виа Долороса, девять остановок крестного пути и 39 ударов плетью.
Joe Думаю, у меня есть кое-какие качества — я довольно беспринципна.
L Я в курсе твоих качеств, и они отличные.
Joe Кто, в конце концов, может быть счастлив.
Seligman Ты не должен использовать это слово. Это не политкорректно. Негр.
Joe Извини, но в моих кругах всегда считалось честью называть вещи своими именами.
