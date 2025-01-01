JoeПослушай меня. Это человек, который сумел подавить собственное желание, который никогда раньше не поддавался ему, пока я не заставила его раскрыться. Он прожил жизнь, полную отрицания, и никому не причинил вреда. Думаю, это похвально.
SeligmanКак бы я ни пытался, я не нахожу ничего похвального в педофилии.
JoeПотому что ты думаешь о тех, может быть, 5%, кто действительно причиняет боль детям. Оставшиеся 95% никогда не воплощают свои фантазии в жизнь. Подумай об их страданиях. Сексуальность — самая сильная сила в человеке. Родиться с запрещённой сексуальностью должно быть мукой. Педофил, который сумел прожить жизнь со стыдом за своё желание, не совершая действий, заслуживает, чёрт возьми, медаль.
JoeМы возвышаем тех, кто говорит правильно, но имеет в виду неправильно, и насмехаемся над теми, кто говорит неправильно, но имеет в виду правильно.
JoeЧеловеческие качества можно выразить одним словом: лицемерие.
JoeДорогие все, не думайте, что это было просто, но теперь я понимаю, что мы не похожи и никогда не будем.
[Тане]
JoeЯ не такая, как ты, которая трахает, чтобы получить подтверждение, и можешь уже забить на то, чтобы пихать в себя члены. Ты давно получила свою чертову дозу, когда кто-то вообще стал заморачиваться трахать тебя.
[Брунхильде]
JoeА я не такая, как ты. Жри себя до смерти, если хочешь. Мне тебя не жаль. Всё, чего ты хочешь — чтобы тебя заполнили, и неважно, мужчиной или кучей отвратительной дряни, потому что это жалкая попытка заполнить твою гулкую пустоту и скрыть своё нелепое эгоцентричное самоотвращение.
[Терапевту]
JoeА я точно не такая, как ты. То сочувствие, которое ты прикидываешь, — ложь, потому что ты всего лишь моральный полицейский общества, чья задача — стереть мою непристойность с лица Земли, чтобы буржуа не тошнило.
[Всякой толпе]
JoeЯ не такая, как вы. Я нимфоманка, и я люблю себя за это, но больше всего я люблю свою пизду и свою грязную, отвратительную похоть.
JoeКаждый раз, когда слово становится запретным, из фундамента демократии вынимают камень. Общество демонстрирует свою бессилие перед конкретной проблемой, выкидывая слова из языка. И я говорю, что общество так же трусливо, как и люди в нём, которые, на мой взгляд, слишком глупы для демократии.
[Джо кричит, когда К собирается её избить]
KЭто не так работает. Большинство людей не кричит, пока я их не ударю.
Отец Джоэто души деревьев, которые мы видим зимой.
Молодая ДжоМне кажется, они похожи на человеческие души.
Отец ДжоТы прав. Они действительно похожи на человеческие души. Изломанные души. Обычные души. Сумасшедшие души. Всё зависит от того, какую жизнь ведут люди.
JoeХотя, как сказал мой сомнительный терапевт, лишь одна из миллиона способна избавиться от своей сексуальности умом, телом и сердцем, это теперь моя цель.
SeligmanНо стоит ли такая жизнь того, чтобы её прожить?
JoeЭто единственный способ, которым я могу её прожить. Я буду стоять вопреки всему, как уродливое дерево на холме. Я соберу всю свою упрямство, всю свою силу, всю свою мужскую агрессию.
Joe[к должнику, когда собирается ему сделать минет]Я расскажу тебе несколько историй. Тебе просто нужно слушать.
Seligman[собирается выстрелить в Джо после его попытки изнасилования]Но ты переспала с тысячами мужчин!
[начало повествования для "Пистолета"]
JoeНе знаю, ушла ли я из общества или общество ушло от меня. Думаю, можно найти аргументы в пользу обеих версий. Я шла к тёмной стороне долгового бизнеса, который, помимо прочего, включал такие дела, как поджог машин.
JoeНет, но они показали мне, что есть мир, совсем другой, который я должен был исследовать. И там, возможно, на той стороне, вернуть себе жизнь.
SeligmanФрейд говорит наоборот. Он говорит о полиморфном извращении ребёнка. Это значит, что в ребёнке существует всякого рода извращения. А потом мы используем детство, чтобы уменьшить или убрать некоторые из них. В общем, ребёнок сексуально полиморфен, и всё в младенце — это сексуальность.
JoeКажется, я помню, что систематический подход к распятию был насильственным и, если не сказать садистским.
SeligmanО да, страсти Христовы полны системного насилия... Виа Долороса, девять остановок крестного пути и 39 ударов плетью.
JoeДумаю, у меня есть кое-какие качества — я довольно беспринципна.