Корейская девочка[поют по-корейски]Наш любимый Вождь мудр. Он ласков, добр и силён. Мы желаем ему радости. Мы желаем ему мира. Мы желаем ему любви. И больше всего в наше время мы желаем, чтобы США взорвались огненным адом. Пусть они будут вынуждены голодать и просить, разорены болезнями. Пусть они будут беспомощны, бедны, грустны и холодны! Они надменны и жирны. Они тупы и злы. Пусть они утонуТ в собственной крови и г**не. Сдохни, Америка, сдохни. О, ну пожалуйста, сдохни! Это наполнило бы моё крохотное сердечко радостью. Пусть всех твоих женщин насилуют звери джунглей, а детей заставляют смотреть!
Dave SkylarkКогда два лучших друга смотрели друг другу в глаза, они понимали, что это может быть концом долгого пути. Но они также знали, как много они значат друг для друга. И хотя никто из них не мог сказать это вслух, они оба думали...
Aaron RapaportЧувак! Что за х#йня, мужик! Это же был офис Джона Керри!
Dave SkylarkЗабей на этого дубового у#бка! Тут всё по делу! Заголовок в Таймс про... про Северную Корею, читай в конце... после всей этой фигни про концлагерь!
Aaron RapaportХотя Ким Чен Ын поднимает свой народ криками о разрушении Соединённых Штатов Америки, известно, что он — зажиточный потребитель американских развлечений. Его любимые шоу — Теория большого взрыва... и Скайларк сегодня вечером!
Agent LaceyПожалуйста, помните, господа, вы собираетесь в самую опасную и непредсказуемую страну на Земле. Ким Чен Ын — мастер манипуляций. Его народ боготворит его, и они поверят всему, что он скажет, даже в то, что он разговаривает с дельфинами или не писает и не как#ет.
Dave SkylarkСтоп, стоп, стоп... Ты хочешь сказать, что мой парень не писает и не как#ет?
Agent LaceyЯ говорю, что он это делает, но врет своему народу, а те верят.
Aaron RapaportВсе писают и как#ют. Куда бы иначе всё делось? Он бы взорвался.