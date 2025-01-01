Меню
Dave Skylark Они нас ненавидят, потому что они — не мы!
Kim Jong-un Знаешь, что разрушительнее ядерной бомбы?... Слова.
Dave Skylark Ненавистники будут ненавидеть, а те, кто не умеет — не умеют!
Agent Lacey ЦРУ было бы здорово, если бы вы двое... "убрали" его.
Dave Skylark А?
Agent Lacey Убрать его.
Dave Skylark Убрать?
Aaron Rapaport На выпивку?
Agent Lacey Нет, нет, нет. Убрать.
Dave Skylark Убрать... на ужин?
Aaron Rapaport Убрать за ужином?
Agent Lacey Убрать.
Aaron Rapaport По городу?
Aaron Rapaport Потусить?
Agent Lacey Нет.
[шёпотом]
Agent Lacey Убрать.
Aaron Rapaport Вы хотите, чтобы мы ликвидировали лидера Северной Кореи.
Agent Lacey Да.
Dave Skylark Чттттттттт?
Dave Skylark [восхищается танком] Охренеть. Это настоящий?
Kim Jong-un Это подарок моему деду от Сталина
Dave Skylark У нас это произносится как Сталлоне.
Kim Jong-un Ты такой смешной, Дэйв.
Dave Skylark Все это время я думал, что ты — Сэмвайз для моего Фродо. А ты просто... Боромир!
Aaron Rapaport Я не знаю, кто, б###ь, такой!
Dave Skylark «Я не знаю, кто такой Боромир» — это очень по-Боромировски!
Dave Skylark [пение] ... просто властвуй над ночью! Как будто сегодня четвёртое июля!
Kim Jong-un [плач] Нет, только не припев, пожалуйста!
Dave Skylark [пение] Потому что, Кимми, ты — фейерверк! Давай, зажигай свои цвета!
Dave Skylark Сейчас 2014-й, женщины умные стали!
[первые реплики]
Корейская девочка [поют по-корейски] Наш любимый Вождь мудр. Он ласков, добр и силён. Мы желаем ему радости. Мы желаем ему мира. Мы желаем ему любви. И больше всего в наше время мы желаем, чтобы США взорвались огненным адом. Пусть они будут вынуждены голодать и просить, разорены болезнями. Пусть они будут беспомощны, бедны, грустны и холодны! Они надменны и жирны. Они тупы и злы. Пусть они утонуТ в собственной крови и г**не. Сдохни, Америка, сдохни. О, ну пожалуйста, сдохни! Это наполнило бы моё крохотное сердечко радостью. Пусть всех твоих женщин насилуют звери джунглей, а детей заставляют смотреть!
Dave Skylark НАДРЫВАЙ ЭТУ СУКУ
Aaron Rapaport Это та Кэти чёртова Перри?
Dave Skylark Оставь включённым! Это помогает мне сосредоточиться.
Dave Skylark Ловите ту козу! Ловите ту козу! У меня есть пару вопросов к этой козе.
Dave Skylark Робокоп тебя порвал, чувак!
Dave Skylark Как там щенок!
Sook Щенок в порядке!
Dave Skylark Защищай этого щенка до последнего.
Dave Skylark Это всё равно, что Спайк Ли скажет, что он белый.
Kim Jong-un [О музыке Кэти Перри] Это так вдохновляет.
Kim Jong-un Я не буду комментировать Маргариты.
Dave Skylark Тогда почему ты их не пьёшь?
Kim Jong-un Мне не нравится, когда мозги замерзают.
[плачет]
Kim Jong-un П#здуй, Дэйв. Ты х#вый придурок.
Dave Skylark Он съел это! Его вообще трогать нельзя, а он съел! Жевал! Жевал!
Dave Skylark Команда Скайларк никогда не пасует перед придурком.
Dave Skylark Ким должен умереть, это по-американски.
Sook Сколько раз Америка может делать одну и ту же ошибку?
Aaron Rapaport Столько, сколько потребуется!
[Сук разрывает рубашку Аарона]
Сук Ты волосатый! Ты такой волосатый, как медведь! У тебя соски такие розовые!
Аарон Рэпапорт Да, такие и есть!
Сук Обожаю! Ооо!
Aaron Rapaport Эминем у нас в шоу — гей!
Sook У него нет ануса. Он в нём не нуждается.
Dave Skylark Я сказал Аарону, что эта сук### слепа как летучая мышь!
[последние реплики]
Дейв Скайларк Это была революция, зажжённая всего лишь камерой и парой вопросов. Вопросами, которые заставили человека, некогда почитаемого как бог среди смертных, плакать и сс##ь в штаны.
Дейв Скайларк Аарон, ты внутри тигра?
Dave Skylark Добро пожаловать в джунгли, детка, добро пожаловать в джунгли. На-на-на колени.
Agent Lacey Тебе придётся засунуть это себе в зад.
Kim Jong-un Я не знаю, о чём ты говоришь! Я никогда раньше не слышал эту песню!
Dave Skylark Больше не надо врать. Кэти Перри — твоя *любимая*!
Kim Jong-un Кэти кто?
Aaron Rapaport О нет! Мы реально облажались, ребята! Он запускает свои грёбаные ядерные ракеты!
Dave Skylark Если ты берёшь Бен Ладена, или Гитлера, или Уна, ты берёшь их за яйца! Это первый закон журналистики. Ты даёшь людям то, чего они хотят!
Aaron Rapaport Это не первый закон журналистики. Мне кажется, это скорее первый закон цирка и автодрома.
Aaron Rapaport Я собрался, как полный идиот! Как чёртов идиот!
Aaron Rapaport Убери руки. Я видел член!
Dave Skylark Я не убираю руки.
Aaron Rapaport Убери эти чёртовы руки!
Dave Skylark Ладно. Хочешь посмотреть?
Dave Skylark [в процессе побега] Стоп... щенок!
Dave Skylark Может, «СМИ» тебя и зомбируют!
Dave Skylark Когда два лучших друга смотрели друг другу в глаза, они понимали, что это может быть концом долгого пути. Но они также знали, как много они значат друг для друга. И хотя никто из них не мог сказать это вслух, они оба думали...
Aaron Rapaport [шёпотом] Я люблю тебя.
[они обнимаются]
Agent Lacey Не дерись с этим тигром, ты ОБЯЗАТЕЛЬНО умрёшь!
[Эминем только что сказал в шоу Дейва Скайларка, что он гей]
Dave Skylark Эминем, давай немного вернёмся назад. Ты только что сказал, что ты гей? Мне просто интересно, что именно ты имел в виду.
Eminem Я имею в виду, что я гей.
Dave Skylark Я немного запутался, потому что слово «гей» может значить многое.
Eminem Я гомосексуалист.
Dave Skylark Что именно?
Eminem Мне нравятся мужчины.
Aaron Rapaport Чувак! Что за х#йня, мужик! Это же был офис Джона Керри!
Dave Skylark Забей на этого дубового у#бка! Тут всё по делу! Заголовок в Таймс про... про Северную Корею, читай в конце... после всей этой фигни про концлагерь!
Aaron Rapaport Хотя Ким Чен Ын поднимает свой народ криками о разрушении Соединённых Штатов Америки, известно, что он — зажиточный потребитель американских развлечений. Его любимые шоу — Теория большого взрыва... и Скайларк сегодня вечером!
Dave Skylark Ты послал моего друга в логово тигров?
Bill Maher [смотрит шоу Дэйва] Это полная хр###!
Dave Skylark Какая же она с*ка, а?
Aaron Rapaport Нет! Ты не прав! Он не с*ка! Он совершенно прав!
Dave Skylark Он, блин, как арахисовое масло и завистливый!
Aaron Rapaport Он не завистливый!
Dave Skylark Он покрывает свой х#й спреем зависти!
Aaron Rapaport Чему они должны завидовать?
Dave Skylark Уродцы нас ненавидят, потому что они не мы!
Aaron Rapaport Они нас ненавидят, потому что мы — анус? Какой, к чёрту, тут анус?
Dave Skylark Они нас ненавидят, потому что они НЕ мы!
Aaron Rapaport Это не так!
Rob Lowe [отвечая на вопрос Скайларка, когда началось облысение] Это началось на съёмках "Бунтарей".
Dave Skylark Хочешь выпить или немного кокаина Аарона?
Dave Skylark Это ё#аный тигр!
Дэйв Скайларк [о Киме] Смотри! Посмотри на этого задрота! У него целый арсенал ядерного оружия! Он готов им воспользоваться.
Kim Jong-un Доброе утро, Дэйв.
Dave Skylark Доброе утро.
Reporter Эй, Скайларк, с какой стороны задницы президента Кима ты собираешься целоваться?
Dave Skylark Я целоваться не собираюсь, но скажем так — могу подарить ему кое-что особенное своей рукой
[жест рукой и ухмылка]
Dave Skylark .
Reporter [смеётся] Ты собираешься его дрючить?
Dave Skylark Что? Нет! Это *двусмысленность*! Я *намекаю*!
Aaron Rapaport Заткнись! Заткнись! Садись в чёртову машину! Заткнись! Заткнись! Зачем ты это сказал? Зачем ты это сказал?
Dave Skylark Думаю, нам надо это сделать. Она такая классная!
Aaron Rapaport Ты не видишь, что происходит? Это же очевидно! Это сумасшествие!
Dave Skylark Что?
Aaron Rapaport Нас подсаживают!
Dave Skylark Что?
Aaron Rapaport Это привлекательная шпионка, которая заманивает мужиков делать д#рьмо, которое им не положено. Как ты этого не видишь?
Dave Skylark Потому что это сексистски.
Aaron Rapaport А разве?
Dave Skylark На дворе 2014 год. Женщины теперь умные.
Aaron Rapaport Ты правда думаешь, что у неё просто так есть всё, что тебе нравится? Чёлка, огромные сиськи, очки. Это всё фальшивка, чувак!
Dave Skylark Фальшивые очки?
Dave Skylark Извиняюсь, это совсем не по теме, но... эммм... что случилось с твоими очками?
Agent Lacey О, я... я сделал лазерную коррекцию.
Dave Skylark Между тем, как я тебя видел, и сейчас?
Agent Lacey Да.
Agent Lacey Хорошо.
Aaron Rapaport Чёрт, она была сногсшибательная.
Agent Lacey Пожалуйста, помните, господа, вы собираетесь в самую опасную и непредсказуемую страну на Земле. Ким Чен Ын — мастер манипуляций. Его народ боготворит его, и они поверят всему, что он скажет, даже в то, что он разговаривает с дельфинами или не писает и не как#ет.
Dave Skylark Стоп, стоп, стоп... Ты хочешь сказать, что мой парень не писает и не как#ет?
Agent Lacey Я говорю, что он это делает, но врет своему народу, а те верят.
Aaron Rapaport Все писают и как#ют. Куда бы иначе всё делось? Он бы взорвался.
Dave Skylark А он правда разговаривает с дельфинами?
Agent Lacey [вздыхает с раздражением]
[после того, как генерал говорит, что Дэйв иронично его подставил]
Kim Jong-un [на корейском] Ирония! ИРОНИЯ!
[стреляет генералу в зад]
Kim Jong-un [на корейском] У тебя зад ироничный!
[после того, как Ким Чен Ын громко перднул по корейскому ТВ]
Солдат, смотрящий интервью [на корейском] Он не бог! У него есть задница!
Охранник №1 [на корейском] Как ты смеешь так говорить о Верховном Лидере!
[они дерутся]
Dave Skylark Если нравится Кэти Перри и пить маргариту — это по-бычьи, то кто захочет быть нормальным?
Aaron Rapaport [после того, как Сук опустошает свой пулемёт] Ого, девчонка, ты жёсткая штучка.
Dave Skylark Чувак... это так здорово. Позволь спросить кое-что. Только не пойми меня неправильно.
Kim Jong-un Ты можешь спросить что угодно, Дэйв.
Dave Skylark Ты писаешь и какaешь?
Kim Jong-un [смеётся] Ты слышал эти байки, да?
[смеётся]
Kim Jong-un Да, я писаю и какaю.
Dave Skylark Значит, у тебя есть жопа?
Kim Jong-un У меня есть ж### и он работает на износ.
Dave Skylark Ты крут.
