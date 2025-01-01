[Эминем только что сказал в шоу Дейва Скайларка, что он гей]

Dave Skylark Эминем, давай немного вернёмся назад. Ты только что сказал, что ты гей? Мне просто интересно, что именно ты имел в виду.

Eminem Я имею в виду, что я гей.

Dave Skylark Я немного запутался, потому что слово «гей» может значить многое.

Eminem Я гомосексуалист.

Dave Skylark Что именно?