Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лягушки и жабы Лягушки и жабы
Киноафиша Фильмы Лягушки и жабы Лягушки и жабы, 2009: актеры и роли
Kikkerdril Лягушки и жабы 2009 / Нидерланды
6.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Лягушки и жабы, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Симона ван Дюссельдорп
В ролях
Нино Моррис ден Браве Уитни Франкер Юул Врийдаг Тийс Гудкнегт Георгина Вербаан Ремко Врийдаг Лаура Маствийк Бартек Ковальчук Вими Вихельм Квинтис Ристи
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Тест на знание кино СССР: насколько хорошо вы помните «Кавказская пленница»?
Кабаева назвала имя близкой подруги: никто и подумать не мог
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
«Просто пошутил»: жестко высказавшегося Шаляпина вывели на чистую воду
Одной свадьбы мало: подробности о бракосочетании Дженнифер Лопес слили в Сеть
Блондинку Свету Букину знала вся страна: вот что с ней стало
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
Ахнете: вот как выглядит изнутри роскошный особняк Киркорова
Ждут за границей: будущее Валиевой, Щербаковой и Трусовой предопределено
Вот сколько лет суждено прожить разным знакам Зодиака
Кравченко осудили за предательство: «Ушел в самый трудный момент»
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы
Приложение киноафиши