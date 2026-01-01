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Юул Врийдаг Juul Vrijdag
Киноафиша Персоны Юул Врийдаг

Юул Врийдаг

Juul Vrijdag

Дата рождения
28 июля 1956
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Лев
Актерское амплуа
Драматический актёр, Путешественник

Популярные фильмы

Лягушки и жабы 6.6
Лягушки и жабы (2009)
Опасная банда 6.4
Опасная банда (2011)

Фильмография Юул Врийдаг

Опасная банда 6.4
Опасная банда De Bende van Oss
драма, криминал 2011, Нидерланды
Лягушки и жабы 6.6
Лягушки и жабы Kikkerdril
семейный, приключения, драма 2009, Нидерланды
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