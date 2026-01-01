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Юул Врийдаг
Juul Vrijdag
Киноафиша
Персоны
Юул Врийдаг
Юул Врийдаг
Juul Vrijdag
Дата рождения
28 июля 1956
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Лев
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Путешественник
Популярные фильмы
6.6
Лягушки и жабы
(2009)
6.4
Опасная банда
(2011)
Фильмография Юул Врийдаг
6.4
Опасная банда
De Bende van Oss
драма, криминал
2011, Нидерланды
6.6
Лягушки и жабы
Kikkerdril
семейный, приключения, драма
2009, Нидерланды
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