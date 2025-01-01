Larry Harvey Сообщество — это настоящая головная боль, потому что приходится иметь дело со всякими драмами, понимаешь. И с возрастом у тебя всё меньше терпения к этим драмам. Но на самом деле, причина, по которой я продолжаю это делать, очень веская; я знаю себя. И если я возненавижу это и брошу... это меня убьёт. Моя жизнь потеряет смысл. Я не буду вырываться из самого себя. Я не буду на связи с людьми. Я... я просто стану жалким ничтожеством. Я стану одиноким чуваком. Это лучшее, что со мной когда-либо случалось.