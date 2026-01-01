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Постер фильма Марина Влади: Владимир, или Прерванный полет
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Марина Влади: Владимир, или Прерванный полет

, 2009
Франция / мюзикл / 18+
Постер фильма Марина Влади: Владимир, или Прерванный полет

О фильме

Видеоверсия спектакля снята в Москве, в феврале 2009 года, во время премьерных показов, организованных Министерством культуры России и Государственным Театром Наций под руководством Евгения Миронова.

Эксклюзивные съёмки выполнены режиссёром Петром Солдатенковым.

Это страстный и нежный монолог женщины, которая воссоздаёт на сцене историю удивительной любви, давно уже ставшей легендой.

 Лишённый границы сцены, вынесенный на зрителя, спектакль, полный звенящей грусти, вызывая то смех, то слёзы, воспринимается на одном дыхании.

Песни Владимира Высоцкого  в исполнении актрисы Марины Влади,  сопровождаемые живым звуком инструментального трио великолепных музыкантов, вступают в диалог с записью голоса самого Высоцкого, с его изображением, появляющемся на полотне экрана.

В ролях

Марина Влади
Марина Влади
Константин Казанский
Олег Понаморенко
Филипп Гарсиа
Режиссер Жан-Люк Тардье
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 51 минута
Год выпуска 2009

Рейтинг фильма

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