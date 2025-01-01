[Закадровый голос, читающий письмо, которое он написал]

Дорогая Рут, прошлой ночью мне опять снился ты — наверное, я вижу тебя во сне каждую ночь, да и большую часть дней тоже. Я держу в памяти твое лицо; собираю в голове твой голос. Думаю о том, как у тебя отрастают волосы; думаю, как растет твой живот. Слышал, люди говорят о сожалениях, но у меня их нет. Я не сожалею о том, что сделал — мы сделали то, что сделали, и это то, кем мы есть. Они зачеркнут это предложение, прежде чем ты его прочитаешь, но я знаю, что ты понимаешь, что в нем: каждый день я просыпаюсь с мыслью, что сегодня тот самый день, когда я увижу тебя, и однажды так и будет. А пока я буду продолжать писать тебе. Буду писать каждый день. И однажды ты получишь от меня письмо, поднимешь глаза — и это буду я, кто его тебе вручит. И мы забудем о словах, я коснусь твоего лица, поцелую тебя... возьму нашу дочку на руки, и мы уедем куда-нибудь... куда-нибудь далеко. Пиши мне как можно скорее, при первой возможности. С любовью, Боб