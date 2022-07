1 ATBS Theme Дэниэл Харт 2:11

2 Ruth and Sylvie Дэниэл Харт 2:59

3 Freddy's Dead / Sylvie's Born Дэниэл Харт 3:15

4 Fixer Upper Дэниэл Харт 2:34

5 Bob Escapes Дэниэл Харт 2:56

6 Ruth Tries to Write Дэниэл Харт 2:52

7 Skerritt Reads the Letter Дэниэл Харт 2:54

8 Do You Remember That Day? Дэниэл Харт 2:07

9 Sweet Talk Дэниэл Харт 2:25

10 The Last Shootout Дэниэл Харт 4:09

11 Inside the Farmhouse Дэниэл Харт 2:18

12 The Lights Keith Carradine 3:27

13 Blue Jay Curtis Heath 1:16

14 Ain’t Long Enough Andrew Tinker 3:23

15 Here We Are Greg Schroeder, Mara Lee Miller 2:34

16 He Never Told Me Annell Brodeur 2:57

17 Been Waiting Curtis Heath, John Graney 2:13

18 Appalachian Abduction Curtis Heath 2:10