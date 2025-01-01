NarratorИ так в страницы истории преступлений вошли пятеро молодых людей: Кит Далтон, Коул и Джим Янжеры, Фрэнк и Джесси Джеймсы, пятеро, чьи изломанные жизни стали наследием от их учителя, Уильяма Кларка Куоррилла.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
William Clarke QuantrillЕсть вещи, которые женщина просто не способна понять.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
William Clarke Quantrill[Джесси]Наполеон как-то заметил, что армия идёт в ногу с желудком. Советую тебе подкрепиться, если хочешь быть нам хоть чем-то полезен.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kit DaltonЯ думаю, это не самый приятный запах жизни, но всё же лучше, чем идти за плугом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
William Clarke QuantrillМоя дорогая Кейт, я слишком стар, чтобы питать иллюзии о верности женщин или всерьёз огорчаться её отсутствием, но когда твои интриги начинают мешать моим планам — это уже совсем другое дело.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cole YoungerКак мой старик говорил: «Свинья, стоящая на заборе, никуда не попадёт.»