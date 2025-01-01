Меню
Цитаты из фильма Канзасские рейдеры

[последние слова]
Narrator И так в страницы истории преступлений вошли пятеро молодых людей: Кит Далтон, Коул и Джим Янжеры, Фрэнк и Джесси Джеймсы, пятеро, чьи изломанные жизни стали наследием от их учителя, Уильяма Кларка Куоррилла.
William Clarke Quantrill Есть вещи, которые женщина просто не способна понять.
William Clarke Quantrill [Джесси] Наполеон как-то заметил, что армия идёт в ногу с желудком. Советую тебе подкрепиться, если хочешь быть нам хоть чем-то полезен.
Kit Dalton Я думаю, это не самый приятный запах жизни, но всё же лучше, чем идти за плугом.
William Clarke Quantrill Моя дорогая Кейт, я слишком стар, чтобы питать иллюзии о верности женщин или всерьёз огорчаться её отсутствием, но когда твои интриги начинают мешать моим планам — это уже совсем другое дело.
Cole Younger Как мой старик говорил: «Свинья, стоящая на заборе, никуда не попадёт.»
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Брайан Донлеви
Brian Donlevy
Тони Кертис
Тони Кертис
Tony Curtis
Джеймс Бест
James Best
