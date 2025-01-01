Lt. Sam LawsonПосле того как ему сообщили, что его переводят в британское подразделение на передовой — Может, ты и не помнишь или не в курсе, но я сам вызвался на службу, потому что как специалист по языкам собирался получить погон и сидеть у радио, подслушивая этих коварных восточных... А теперь, если правила меняют, возможно, мне придётся отказаться от этого звания.
Lt. Sam LawsonЕсли я откажусь, тебе придётся прислать другого офицера, да?
Capt. John G. NolanВ приказе указано, что нужны специалисты по японскому. Если хочешь отказаться от звания, флот охотно примет твоё заявление и пошлёт тебя туда в звании рядового второго класса. Хочешь, я сейчас всё улажу?