Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Слишком поздно, герой Цитаты из фильма Слишком поздно, герой

Цитаты из фильма Слишком поздно, герой

Captain Hornsby Какой необыкновенный парень!
Colonel Thompson Ну, он же американец.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Pvt. Tosh Hearne [Лоусону] Умирать нам не на руку, это никому, кроме нас, не поможет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Capt. John G. Nolan [Саркастически, имея в виду Лоусона, которого он передал британцам] Они его просто обожают!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain Hornsby Добрый день. Рад, что вы с нами.
Pvt. Tosh Hearne [Мрачно] Значит, я не один такой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lt. Sam Lawson После того как ему сообщили, что его переводят в британское подразделение на передовой — Может, ты и не помнишь или не в курсе, но я сам вызвался на службу, потому что как специалист по языкам собирался получить погон и сидеть у радио, подслушивая этих коварных восточных... А теперь, если правила меняют, возможно, мне придётся отказаться от этого звания.
Capt. John G. Nolan Это твоё право.
Lt. Sam Lawson Если я откажусь, тебе придётся прислать другого офицера, да?
Capt. John G. Nolan В приказе указано, что нужны специалисты по японскому. Если хочешь отказаться от звания, флот охотно примет твоё заявление и пошлёт тебя туда в звании рядового второго класса. Хочешь, я сейчас всё улажу?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Денхолм Эллиотт
Denholm Elliott
Гарри Эндрюс
Harry Andrews
Майкл Кейн
Майкл Кейн
Michael Caine
Генри Фонда
Генри Фонда
Henry Fonda
Клифф Робертсон
Cliff Robertson
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Клёвый УLove
Клёвый УLove
2025, Россия, комедия, мелодрама
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Альтер
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Тогда. Сейчас. Потом
Тогда. Сейчас. Потом
2024, США, драма
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Пункт назначения: Смертельная игра
Пункт назначения: Смертельная игра
2025, Новая Зеландия / Парагвай, ужасы
Кто же такой Оцеллус в сериале «Чужой: Земля»: этот монстр может стать кошмаром даже для ксеноморфов
Не только оскорбил, но еще и унизил: что на самом деле Гэндальф сказал Балрогу перед схваткой
Малоизвестные, но невероятно крутые сериалы от HBO Max: 3 проекта, которые скрасят ваши выходные
Российская сказка обошла «Аватар» по сборам, и к выходу готовится продолжение: даже японцы без ума от нее
Уверены, что знаете всех героев «Любовь и голуби»? Тогда вы точно вспомните, кого из 5 персонажей не было в фильме (тест)
Гениально — лучше не скажешь: ироничная цитата Раневской о прошлом придется по душе миллионам
Откладывали «Москва слезам не верит. Все только начинается» на потом? Опоздали: такого сериала больше нет на Wink
«Воздушную тюрьму» скрестили с «Настоящим детективом»: Apple анонсировал идеальный сериал об охота на беглых преступников
50 лет культовому «Собачьему полдню»: по этому случаю вспомнили, как ограбление банка превратилось в цирк с Пачино
Интриговал больше, чем история Винчестеров: идеальный криминальный спин-офф мог переплюнуть само «Сверхъестественное»
«Делается полным идиотом»: из-за чего Высоцкий до конца жизни не общался с Золотухиным
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше