Lt. Sam Lawson После того как ему сообщили, что его переводят в британское подразделение на передовой — Может, ты и не помнишь или не в курсе, но я сам вызвался на службу, потому что как специалист по языкам собирался получить погон и сидеть у радио, подслушивая этих коварных восточных... А теперь, если правила меняют, возможно, мне придётся отказаться от этого звания.

Lt. Sam Lawson Если я откажусь, тебе придётся прислать другого офицера, да?