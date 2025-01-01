ColetteБьюсь об заклад, ты жалеешь, что встретил нас.
Chester MacFarlandПроблема в том, что мы слишком многого от них ждем. Когда я был ребенком, я смотрел на отца, как на бога. А потом взрослеешь, и они раз за разом тебя разочаровывают.
RydalИдите за мной. Парфенон, построен в 438 году до нашей эры. От греческого слова «parthenes», что значит «девы».
[первые реплики]
РайдалПосмотри на этот вид. Великолепно, не правда ли? Именно здесь, на холме Акрополя, некоторые верят, что отец Тесея, царь Эгей, смотрел в море, ожидая возвращения сына. Видишь, Тесей пообещал отцу, что если победит Минотавра, он поднимет белый парус на корабле в знак триумфа, но он был так рад возвращению домой, что забыл и поднял тот же чёрный парус, с которым отплыл. Думая, что сын мёртв, убитый горем царь бросился на скалы внизу — ещё одна жертва жестоких игр богов с людьми.
RydalЧто ж, надеюсь, вы, дамы, взяли с собой платочки, потому что то, что вы увидите дальше, порой доводит до слёз с первого взгляда.