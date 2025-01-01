Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Два лика января Цитаты из фильма Два лика января

Цитаты из фильма Два лика января

Chester MacFarland Прости, что разочаровал тебя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Chester MacFarland Прости, что разочаровал тебя
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Colette Теперь мне интересно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chester MacFarland Я не жду, что ты поймёшь это сейчас, но однажды ты проснёшься, посмотришь в зеркало и увидишь там кого-то, кто не так уж и отличается от меня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chester MacFarland Кого они описывают — меня или тебя?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Colette Бьюсь об заклад, ты жалеешь, что встретил нас.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chester MacFarland Проблема в том, что мы слишком многого от них ждем. Когда я был ребенком, я смотрел на отца, как на бога. А потом взрослеешь, и они раз за разом тебя разочаровывают.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rydal Идите за мной. Парфенон, построен в 438 году до нашей эры. От греческого слова «parthenes», что значит «девы».
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Райдал Посмотри на этот вид. Великолепно, не правда ли? Именно здесь, на холме Акрополя, некоторые верят, что отец Тесея, царь Эгей, смотрел в море, ожидая возвращения сына. Видишь, Тесей пообещал отцу, что если победит Минотавра, он поднимет белый парус на корабле в знак триумфа, но он был так рад возвращению домой, что забыл и поднял тот же чёрный парус, с которым отплыл. Думая, что сын мёртв, убитый горем царь бросился на скалы внизу — ещё одна жертва жестоких игр богов с людьми.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rydal Что ж, надеюсь, вы, дамы, взяли с собой платочки, потому что то, что вы увидите дальше, порой доводит до слёз с первого взгляда.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chester MacFarland В этом возрасте самое классное — постоянно что-то новое вокруг.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paul Vittorio Забавно, знаешь? Все это время войны я был абсолютно равнодушен к Европе. А теперь вот опять здесь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Colette Ну, как тебе?
Chester MacFarland Она очень милая. Но я бы ему и траву косить не доверил.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Chester MacFarland Иди, Райдэл. Иди.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rydal Наслаждайся Римом.
Chester MacFarland Ну что ж, постараемся.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Colette Дососи свой узо, я попробую ещё раз.
Chester MacFarland Это узо. O-U-Z-O. Четыре буквы.
Colette Мне оно на бензин похоже.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Colette Он мне нравится. И я ценю то, что он для нас делает.
Chester MacFarland Он тебе нравится?
Colette Я не так это имела в виду.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Клёвый УLove
Клёвый УLove
2025, Россия, комедия, мелодрама
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Альтер
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Тогда. Сейчас. Потом
Тогда. Сейчас. Потом
2024, США, драма
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Пункт назначения: Смертельная игра
Пункт назначения: Смертельная игра
2025, Новая Зеландия / Парагвай, ужасы
Этот свежий сериал Netflix точно станет хитом во всем мире: закрученный триллер и две звезды в токсичном дуэте
Не только «Игра престолов» рубила головы: 4 культовых сериала, где совсем не щадили главных героев
Rotten Tomatoes унизил «Тот самый» по самое не хочу: критики требуют забыть о фильме, а рейтинг рухнул до 34%
Уверены, что знаете всех героев «Любовь и голуби»? Тогда вы точно вспомните, кого из 5 персонажей не было в фильме (тест)
Интриговал больше, чем история Винчестеров: идеальный криминальный спин-офф мог переплюнуть само «Сверхъестественное»
«Делается полным идиотом»: из-за чего Высоцкий до конца жизни не общался с Золотухиным
Огонь и свадьба: лучшие серии «Игры престолов» по версии Мартина — приятно пересматривать даже спустя годы
Новый комедийный боевик со звездой «Офиса» не сильно понравился критикам — а вот зрители в восторге
50 лет культовому «Собачьему полдню»: по этому случаю вспомнили, как ограбление банка превратилось в цирк с Пачино
В «Истребителе демонов» повторили роковую ошибку многих аниме: проект заклеймили, хотя все было логично
Гениально — лучше не скажешь: ироничная цитата Раневской о прошлом придется по душе миллионам
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше