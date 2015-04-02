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Три богатыря на дальних берегах
Отзывы о мультфильме «Три богатыря на дальних берегах»
Три богатыря на дальних берегах
2012 / Россия
Трейлер
6.0
Оцените
45
голосов
Рейтинг IMDb: 5.1
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Оля
2 апреля 2015, 12:51
радует, что отчетственные режиссеры способны еще снимать хорошие мультфильмы...✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Ойдушкаумник
2 апреля 2015, 12:51
Бездарнейшая поделка ентот мультик.
Даже дети уходить с середины начали. Я ешчо надеялся к концу увидеть хоть какой-то прорыв...мда...баблоотжимаюшчий мульт и всё. кому ешчо жалко время- не ходите.
1/10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Kemp
2 апреля 2015, 12:51
полный отстой.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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_Александр_
2 апреля 2015, 12:51
Ужаснейший мультик. Назовем так- худшее что я видел от Мельницы. 1,5 часа сидели - скучали. Дети спали. Пустая трата денег и времени.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Bladevita
2 апреля 2015, 12:51
Всё, псевдорусская тема сдохла. Никакой ребрендинг не поможет. По мне, так волк прошлогодний намного сильнее богатырей, в которых просто пережевывается старая жвачка.
Отсутствие адекватного сюжета, жалкие потуги на юмор и унылый саунд еще больше подчеркнули убогость анимации. Печаль, печаль...
3/10
2 апреля 2015, 12:51
0
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Очевидец
2 апреля 2015, 12:51
Вообще-то многого ожидать от пятой ( или шестой не помню точно какой ) части мультсериала как-то не совсем оправданно. Если сравнивать этот мультик с "Неудержимыми-2", "Остином Пауэрсом-3", "Агентом 007 8-10" и ещё не вышедшими "Крепким орешком-8" и "Анной Карениной-9", то в чью пользу выйдет это сравнение?✊ В этом мультике зарыты, а может быть нашлись и "Баба-Яга против" и "Каникулы кого-то? в Африке" и "Вовка в тридевятом царстве". А как замечательно перевоплотились зайчики с морковкой? Просто фантастика!!! Где вы в западном мульте найдете хоть одну свежую мысль. Надо отметить качественную картинку и удачные повторы из этой серии, но проблема с финалом как и в предыдущем фильме осталась нерешенной. Финал, а особенно песни из него предоставляют возможность ещё раз посмеяться или позлиться. Кому как нравится.✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Ingvars
2 апреля 2015, 12:51
Предыдущие части - просто прекрасно! А здесь нет ничего, что бы запомнилось. Скучно и не интересно.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Даже дети уходить с середины начали. Я ешчо надеялся к концу увидеть хоть какой-то прорыв...мда...баблоотжимаюшчий мульт и всё. кому ешчо жалко время- не ходите.
1/10
Отсутствие адекватного сюжета, жалкие потуги на юмор и унылый саунд еще больше подчеркнули убогость анимации. Печаль, печаль...
3/10
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