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Самоубийцы
Отзывы о фильме «Самоубийцы»
Самоубийцы
2011 / Россия
Трейлер
7.2
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
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Bladevita
2 апреля 2015, 12:51
В 2007 году товарищ Роберто Сантьяго снял замечательный фильм под названием "Клуб самоубийц". Очень ироничный, со смыслом. Так что мысль то не нова.
И терзают меня смутные сомнения, что гражданин Егор Баранов продемонстрирует очередное УГ, явно не дотягивающее до испанского варианта.
В общем, нехорошо, конечно, обсуждать "фильмы, которые мы не видели", но интуиция подсказывает, что время потраченное на просмотр данного субпродукта, будет выброшено впустую.
Хотелось бы ошибаться... но, наш отечественный попс-кинематограф - для меня сплошное разочарование.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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ALONE
2 апреля 2015, 12:51
Отстой полнейший! ОООООООООООООчень жалею о потраченном времени!!!!!!!!!!!
Такой хрени давно не видел.......
Дебильный фильм с таким же сюжетом, шутками и прочим.
Да и каким может быть фильм с таким названием....
Пусть Минкультуры горит в АДУ.✊
Надеюсь мой отзыв поможет сделать правильный выбор!
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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LemonTea
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Комедия АФИГЕННАЯ !!!!!!!!!1 Поржали на славу. Очень смешная комедия. Юмор отличный , никаких тупых шуток. Всем советую. ✊ Куценко сыграл отлично =)))
9/10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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LemonTea
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Ребят на сюжет не обращайте внимания =))) Просто смейтесь
9/10
2 апреля 2015, 12:51
0
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И терзают меня смутные сомнения, что гражданин Егор Баранов продемонстрирует очередное УГ, явно не дотягивающее до испанского варианта.
В общем, нехорошо, конечно, обсуждать "фильмы, которые мы не видели", но интуиция подсказывает, что время потраченное на просмотр данного субпродукта, будет выброшено впустую.
Хотелось бы ошибаться... но, наш отечественный попс-кинематограф - для меня сплошное разочарование.
Такой хрени давно не видел.......
Дебильный фильм с таким же сюжетом, шутками и прочим.
Да и каким может быть фильм с таким названием....
Пусть Минкультуры горит в АДУ.✊
Надеюсь мой отзыв поможет сделать правильный выбор!
9/10
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