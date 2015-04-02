Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Царевны и Таинственная гостья" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Самоубийцы Самоубийцы
Киноафиша Фильмы Самоубийцы Отзывы о фильме «Самоубийцы»
Самоубийцы 2011 / Россия
7.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Самоубийцы»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Bladevita 2 апреля 2015, 12:51
В 2007 году товарищ Роберто Сантьяго снял замечательный фильм под названием "Клуб самоубийц". Очень ироничный, со смыслом. Так что мысль то не нова.



И терзают меня смутные сомнения, что гражданин Егор Баранов продемонстрирует очередное УГ, явно не дотягивающее до испанского варианта.



В общем, нехорошо, конечно, обсуждать "фильмы, которые мы не видели", но интуиция подсказывает, что время потраченное на просмотр данного субпродукта, будет выброшено впустую.



Хотелось бы ошибаться... но, наш отечественный попс-кинематограф - для меня сплошное разочарование.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ALONE 2 апреля 2015, 12:51
Отстой полнейший! ОООООООООООООчень жалею о потраченном времени!!!!!!!!!!!

Такой хрени давно не видел.......

Дебильный фильм с таким же сюжетом, шутками и прочим.

Да и каким может быть фильм с таким названием....


Пусть Минкультуры горит в АДУ.✊

Надеюсь мой отзыв поможет сделать правильный выбор!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
LemonTea 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Комедия АФИГЕННАЯ !!!!!!!!!1 Поржали на славу. Очень смешная комедия. Юмор отличный , никаких тупых шуток. Всем советую. ✊ Куценко сыграл отлично =)))



9/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
LemonTea 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Ребят на сюжет не обращайте внимания =))) Просто смейтесь 9/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Нюрнберг
Нюрнберг 4 комментария
Зимнее утро 1 комментарий
Моя пиратская свадьба
Моя пиратская свадьба 14 комментариев
Чекаго
Чекаго 7 комментариев
Папы против мам
Папы против мам 10 комментариев
Вам и не снилось
Вам и не снилось 1 комментарий
Праведник
Праведник 80 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Related video
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Приложение киноафиши