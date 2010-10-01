Рассказ о жизни молодой сельчанки Занды, родившей двух детей от собственного брата Валдиса в неком анонимном курземском поселке. Пока Валдис сидит в тюрьме «за старые грехи», Занда растит дочку и сына в своем не блещущем чистотой и достатком сельском доме, отчаянно борется с бедностью, выколачивает долги из квартирантов с помощью кулаков и мата и дает отпор доставучим нетрезвым поклонникам. В фильме во всех подробностях запечатлены особенности уклада безрадостной жизни этой семьи: пьянки, потасовки, ругань, безысходность. Чернуха, которая большинству из нас и в страшном сне не привидится, стала привычными декорациями жизни 6-летней дочки и 9-летнего сына Занды.

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