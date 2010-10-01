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7.6
Киноафиша Фильмы Дела семейные
7.6

Дела семейные

, 2010
Family Instinct
Латвия / биография, документальный, драма / 18+
7.6

О фильме

Рассказ о жизни молодой сельчанки Занды, родившей двух детей от собственного брата Валдиса в неком анонимном курземском поселке. Пока Валдис сидит в тюрьме «за старые грехи», Занда растит дочку и сына в своем не блещущем чистотой и достатком сельском доме, отчаянно борется с бедностью, выколачивает долги из квартирантов с помощью кулаков и мата и дает отпор доставучим нетрезвым поклонникам. В фильме во всех подробностях запечатлены особенности уклада безрадостной жизни этой семьи: пьянки, потасовки, ругань, безысходность. Чернуха, которая большинству из нас и в страшном сне не привидится, стала привычными декорациями жизни 6-летней дочки и 9-летнего сына Занды.
Режиссер Андрис Гауя
Композитор Андрис Гауя
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Латвия
Продолжительность 58 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 1 октября 2010
Дата выхода
1 октября 2010 Чехия
Сборы в мире $4 781
Производство FA Filma
Другие названия
Gimenes lietas, Family Instinct, Ģimenes lietas, Instynkt rodzinny, Obiteljski Instinkt, Οικογενειακό ένστικτο, Дела семейные

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 12 голосов
7.6 IMDb

Отзывы о фильме

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