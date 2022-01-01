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Битва в космосе
Battle in Outer Space / Uchû daisensô
Битва в космосе, 1959
1959 / Япония
5.7
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14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
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Жанр:
фантастика
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О фильме
Главы крупнейших мировых держав вынуждены забыть о разногласиях и объединиться, чтобы дать отпор оккупировавшим Землю инопланетным захватчикам. Для начала нужно разрушить ближайшую базу пришельцев, расположенную на Луне.
Развернуть
5.7
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
1959
Премьера в мире
26 декабря 1959
Режиссер
Исиро Хонда
В ролях
Рё Икэбэ
Куоко Анзаи
Корэя Сэнда
Минору Такада
Леонард Стэнфорд
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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саундтрек фильма
Битва в космосе
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