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Битва в космосе
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Battle in Outer Space / Uchû daisensô

Битва в космосе, 1959

1959 / Япония
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14 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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О фильме
Главы крупнейших мировых держав вынуждены забыть о разногласиях и объединиться, чтобы дать отпор оккупировавшим Землю инопланетным захватчикам. Для начала нужно разрушить ближайшую базу пришельцев, расположенную на Луне.
5.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1959
Премьера в мире 26 декабря 1959
Режиссер
Исиро Хонда
В ролях
Рё Икэбэ
Куоко Анзаи
Корэя Сэнда
Минору Такада
Леонард Стэнфорд
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Битва в космосе 2 постера
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саундтрек фильма Битва в космосе
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