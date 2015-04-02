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Камень
Отзывы о фильме «Камень»
Камень
2011 / Россия
Трейлер
7.2
Оцените
40
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
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Kirill86
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Хороший фильм. Не комедия как некоторые пишут! Светлаков очень старался чтобы сыграть хорошо! Но кто писал ему сюжет не очень старался, и диалог у Светлакова получился как у дауна, фразы обрывистые( Как тупой качек) Все наверное больше в этом фильме захотят увидеть его в другой роли. И получат его совсем другим( Но мое мнение что он все таки для комедий). Для боевиков надо других актеров , Безрукова и т.д
Сюжет держит в напряжение,но в некоторых моментах очень предсказуем. У главного героя травма детства!
7/10
Цитата (Grei, 20/01/2012 - 15:24:01):
мдя, унылое зрелище.
з.ы. вы знаете, у всех людей разные способности = гениальный математик может быть абсолютным нулем в бизнесе. это генетика, выше головы = не прыгнешь.
з.ы.ы. российское кино все еще ниже плинтуса, и даже намека нету на возрождение. печально.
не согласен.
2 апреля 2015, 12:51
0
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ArseniY
2 апреля 2015, 12:51
Мне понравился фильм!
2 апреля 2015, 12:51
0
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Viking_M
2 апреля 2015, 12:51
Остросюжетный, хорошо поставленный фильм. Игра актёров на высоте, особенно много крупных планов лиц с искренними эмоциями.
Светлаков крут!✊
Понравилось что действие происходит не в столицах(да неужели), а в Екатеринбурге.
10/10
2 апреля 2015, 12:51
0
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Viking_M
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (zelzik, 30/01/2012 - 21:27:42):
Фильм ни о чем, не тратьте свои деньги.
так и хочется добавить: "лучше продолжайте зырить нашу рашу и камеди".
а фильм на самом деле много о чем, не надо ляля.✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Jenechos
2 апреля 2015, 12:51
камень, ножницы, бумага ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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7/10
Цитата (Grei, 20/01/2012 - 15:24:01):мдя, унылое зрелище.
з.ы. вы знаете, у всех людей разные способности = гениальный математик может быть абсолютным нулем в бизнесе. это генетика, выше головы = не прыгнешь.
з.ы.ы. российское кино все еще ниже плинтуса, и даже намека нету на возрождение. печально.
не согласен.
Светлаков крут!✊
Понравилось что действие происходит не в столицах(да неужели), а в Екатеринбурге.
10/10
так и хочется добавить: "лучше продолжайте зырить нашу рашу и камеди".
а фильм на самом деле много о чем, не надо ляля.✊
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