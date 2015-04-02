Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нюрнберг" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Камень Камень
Киноафиша Фильмы Камень Отзывы о фильме «Камень»
Камень 2011 / Россия
7.2 Оцените
40 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Камень»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Kirill86 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Хороший фильм. Не комедия как некоторые пишут! Светлаков очень старался чтобы сыграть хорошо! Но кто писал ему сюжет не очень старался, и диалог у Светлакова получился как у дауна, фразы обрывистые( Как тупой качек) Все наверное больше в этом фильме захотят увидеть его в другой роли. И получат его совсем другим( Но мое мнение что он все таки для комедий). Для боевиков надо других актеров , Безрукова и т.д

Сюжет держит в напряжение,но в некоторых моментах очень предсказуем. У главного героя травма детства!

7/10

Цитата (Grei, 20/01/2012 - 15:24:01):мдя, унылое зрелище.



з.ы. вы знаете, у всех людей разные способности = гениальный математик может быть абсолютным нулем в бизнесе. это генетика, выше головы = не прыгнешь.



з.ы.ы. российское кино все еще ниже плинтуса, и даже намека нету на возрождение. печально.

не согласен.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ArseniY 2 апреля 2015, 12:51
Мне понравился фильм!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Viking_M 2 апреля 2015, 12:51
Остросюжетный, хорошо поставленный фильм. Игра актёров на высоте, особенно много крупных планов лиц с искренними эмоциями.

Светлаков крут!✊

Понравилось что действие происходит не в столицах(да неужели), а в Екатеринбурге.

10/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Viking_M 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (zelzik, 30/01/2012 - 21:27:42):Фильм ни о чем, не тратьте свои деньги.

так и хочется добавить: "лучше продолжайте зырить нашу рашу и камеди".

а фильм на самом деле много о чем, не надо ляля.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Jenechos 2 апреля 2015, 12:51
камень, ножницы, бумага ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Папы против мам
Папы против мам 8 комментариев
Непослушная
Непослушная 40 комментариев
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды 175 комментариев
Чебурашка
Чебурашка 358 комментариев
Праведник
Праведник 57 комментариев
Сын
Сын 4 комментария
Мой любимый призрак
Мой любимый призрак 4 комментария
Заклятье. Первое пробуждение
Заклятье. Первое пробуждение 5 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Снежная королева: Разморозка
Снежная королева: Разморозка
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Приложение киноафиши