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Веселые каникулы
Отзывы о фильме «Веселые каникулы»
Get the Gringo
Веселые каникулы
2011 / США
Трейлер
7.8
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Bladevita
2 апреля 2015, 12:51
Бодро! Даже не ожидала. Фильм в рамках своего жанра очень даже хорош.
Колорит национальный классно передан и мини-мирок тюремный хорошо показан.
Юмор качественный на достойном уровне, сценарий на удивление порадовал, да и Гибсон такой органичный, его ГГ проявил "нестандартное мышление" во всей красе.
Отдельно бодрили красивые брызги крови, клёвые перестрелки, да и пыточки тоже так со вкусом были поданы.
Ну, а суперсаундтрек отлично дополнил всё вышеперечисленное.
Единственный минус - это грёбаный продактплэйсмент вкупе с таким же грёбаным табачным лобби. Гибсон не выпускает изо рта сигарету буквально ни на минуту. Остальные герои не отстают, даже единственная романтическая сцена и та завязана на сигарете. А десятилетний мальчик, выпрашивающий у Гибсона курево и с наслаждением смолящий, просто добил. Ну, блин, я всё понимаю, бабки правят миром - пофигу мораль, но можно было как то поаккуратней обыграть эту тему.
А фильм всё равно хороший, так что 8/10
2 апреля 2015, 12:51
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Vanilla_extasy
2 апреля 2015, 12:51
Фильм классный!
Неизбытый интересный сценарий. Тюрьма и Мексика переданы очень ярко и колоритно. Вначале Гибсон показался немного староват для этого фильма, но потом это ощущение ушло)).
Советую этот фильм всем!!!
2 апреля 2015, 12:51
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Колорит национальный классно передан и мини-мирок тюремный хорошо показан.
Юмор качественный на достойном уровне, сценарий на удивление порадовал, да и Гибсон такой органичный, его ГГ проявил "нестандартное мышление" во всей красе.
Отдельно бодрили красивые брызги крови, клёвые перестрелки, да и пыточки тоже так со вкусом были поданы.
Ну, а суперсаундтрек отлично дополнил всё вышеперечисленное.
Единственный минус - это грёбаный продактплэйсмент вкупе с таким же грёбаным табачным лобби. Гибсон не выпускает изо рта сигарету буквально ни на минуту. Остальные герои не отстают, даже единственная романтическая сцена и та завязана на сигарете. А десятилетний мальчик, выпрашивающий у Гибсона курево и с наслаждением смолящий, просто добил. Ну, блин, я всё понимаю, бабки правят миром - пофигу мораль, но можно было как то поаккуратней обыграть эту тему.
А фильм всё равно хороший, так что 8/10
Неизбытый интересный сценарий. Тюрьма и Мексика переданы очень ярко и колоритно. Вначале Гибсон показался немного староват для этого фильма, но потом это ощущение ушло)).
Советую этот фильм всем!!!
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