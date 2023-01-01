Мадам Баттерфляй, 2010

«Мадам Баттерфляй», одна из самых любимых и драматичных опер в мире, - классический рассказ о столкновении сердец и культур XIX века. Сопрано Патрисия Расетт, получившая высокую оценку на самых престижных мировых подмостках, здесь - гейша Чио-Чио-сан, оказавшаяся между двумя мирами и вынужденная принести себя в жертву, чтобы сохранить честь. В роли Пинкертона в этой постановке состоялся дебют американского тенора Брендона Йовановича - лауреата премии Ричарда Такера (2007). Этого исполнителя отличает превосходное певческое мастерство вкупе с умением создавать яркие и страстные образы. Дональд Ранникльз дирижирует Оперным оркестром и хором Сан-Франциско со свойственной ему вдумчивостью и серьезностью, очаровывая красотой партитуры самой популярной музыки Пуччини.

Лейтенант американского флота Пинкертон увлекается молодой гейшей Чио-Чио-сан, прозванной «Баттерфляй», и решается жениться на ней по японскому ритуалу. Такой брак оставляет ему возможность со временем жениться на американке. Горо, профессиональный японский сват, напрасно пытается предостеречь своего друга от опрометчивого шага. Ради будущего мужа Чио-Чио-сан соглашается принять христианство и пойти на разрыв с семьей. Узнав об этом, дядя Бонза проклинает племянницу во время брачной церемонии. Пинкертон, отстаивая честь девушки, прогоняет всех из дома. Проходит три года. Чио-Чио-сан страстно ждет возвращения Пинкертона, уехавшего вскоре после свадьбы. С ней - только служанка и маленький сын. Появляется Шарплес, получивший от Пинкертона письмо с просьбой подготовить Чио-Чио-сан к тяжкой вести: он женился на американке. Принц Ямадори сватается к Чио-Чио-сан, но она не отвечает взаимностью. Баттерфляй узнает из письма, что муж здоров и скоро должен прибыть в Нагасаки. Слышится пушечный выстрел - это в порт входит американский корабль, на котором должен прибыть Пинкертон. В ожиданиях проходит ночь. Усталая, Баттерфляй отрывается от окна и уносит уснувшего ребенка. Появляется Пинкертон в сопровождении Шарплеса и незнакомки. Это жена Пинкертона Кэт: они приехали забрать сына. Услышав голоса, Чио-Чио-сан выбегает из своей комнаты. Наконец она поняла случившееся. Она согласна отдать мальчика, но не может пережить крушение всех своих надежд. Нежно простившись с сыном, Чио-Чио-сан убивает себя ударом кинжала