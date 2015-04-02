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Super Супер 2010 / США
6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Отзывы о фильме «Супер»

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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Мне тоже понравилось.

Ах, какая тут сука-любовь! Пробирает до печенок.

У брошенного героя едет крыша, ему слышатся голоса, грезятся видения, на этой нездоровой почве он надевает дурацкий костюм и становится вроде как супер-героем.

Пэйдж очень здорово в этот сюр вписалась. Ее Гайка доводит до полного абсурда супер-геройскую тему. Еще тот дуэт: Болт и "повернутая" на всю голову Гайка.

И крутой перец из парня неожиданно получился. Без кун-фу, фехтования и артефактов. Трагикомическая война с преступностью, которую он устроил, приносит вполне реальные и очень трогательные результаты. Финальная черта у фильма такая душевная, аж плакать хочется.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Андрей133 от 11/08/2011 - 18:30:13


Гаечный ключ плюс эффект неожиданности. Потому как в действительности не сразу и очухаешься, если на тебя такое чудо в красном выскочит. А уж когда рядом еще и желто-зеленое чудо маленькое, то вообще атас.

А когда они с бомбами и дробовиками да против наркомафии...восторг и ужас.

Кто-то бобра на руку одевает для поправки душевного здоровья, а кто-то вот так может спрятать не брутальный экстерьер под нелепый костюм и выйти против целого мира. Не слабо.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
глядя на трейлер возникает нездоровое ощущение педофилии при том, что актрисе 24 года...сисек ей подложили бы в костюм что ли...а так на первый взгляд пипец 2...но раз столько откликов - ладно качнем, посмотрим
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
за сабы спс, хотя они и не оч нужны были, когда оригинальную озвучку прилепил, но все же..

А терь по фильму: мое большое ему неее...когда это было Пипцом это все было несерьезно и ладно, даже смешно местами...но тот капустник, который здесь устроили разрушает все мыслимые и немыслимые пределы разумного ✊ ...это было бы смешно, если бы не было так грустно {вместо смешно можно было подставить "забавно", "интересно", "развлекающе" кому что нравится}...

история гг сама по себе местами увлекает запредельной абстракцией от реальности...но чисто ради нее снимать такое...хз-хз...

я бы ничего не потерял, если бы не посмотрел...гг **анутый на всю голову на почве постоянной хумилиации...у Гаечки этой тоже резьбу сорвало нафиг {вполне возможно, что везде сорвало: и снизу, и вверху}...замочить статуэткой за побитый говнодрандулет {уж не помню марки}, громко оргазмировать от каждого трупака или просто пострадавшего, наконец, **аццо в маске {хотя последнее, наверно, можно вычеркнуть, тк 99% есть такие, которым это нравится}...

а ко всему прочему, несмотря на все мультяшные, глюковые и прочие вставки, фильм передает реальность...уже щаз есть такие люди, которые шлепнут за предложение покататься на игрушечной машинке, если у них будут специальные навыки или оружие, или что угодно...и это тенденция...короче, тема саморазрушения человечества и так очевидна...

даже если выключить совсем мозг...то мой остальной организм вместе с душой это творение воспринимать отказался...ну точнее оно есть и ладно хрен с ним...

ps особенно порадовала концовка, показавшая, что ничего в мире после всего этого безобразия не изменилось, кроме жалкой судьбинушки бывшей наркоманки, окрутившей какого-то холуя и наплодившей 3х в будущем, несомненно, замечательных детишек...спрашивается, что ей мешало сделать все это до багрового болта...

pps такому фильму тоже оценки не поставлю - не заслужил, смотреть никому не посоветую...очень уж "на любителя"...уровень примерно перцев прошедших...в те бы еще немного мяса добавить, и был бы тот же результат что и здесь один в один: трешак без намека на смысл...

ppps хотя не...одно положительное обстоятельство я все-таки из всего этого вынес...если захочу посмотреть про тупых придурков, то нужно будет заранее точно удостовериться, что фильм при этом не пытается быть серьезным...а то это уже больничка получается...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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