В первой половине 90-х, когда Эльдар Рязанов покинул ту нишу или, лучше сказать, то свято место, которое он занимал в советском кинематографе на протяжении более чем трех десятилетий, это место надолго оказалось вакантным. Собственно, занять вышеупомянутую нишу означало бы возродить «умное городское народное кино», где максимально простым, но отнюдь не примитивным языком, и визуальным и разговорным, решались бы базовые, фундаментальные жизненные вещи, так или иначе волнующие…
Каждая из 6 историй достойна внимания, все с хэппи-эндом. Думаю, каждый зритель найдет историю,которая будет близка именно ему. Самая милая и волшебная история-история девочки из приюта.. В ее жизни произошло настоящее Новогоднее чудо,что не может не восхищать.
В-общем,всем очень советую посмотреть, могу гарантировать,что недовольными не останетесь..
Ну и в завершении..На деда Мороза надейся, но сам не плошай :))
А вообще, кому как. Вот моим подругам понравился фильм, они в восторге от него были. Сказали, что появилось предновогоднее настроение)
И я верю в добро, добрых людей и чудеса на грани фантастики.
Верю не потому, что моя жизнь была и есть легка (напротив), а потому что в моей жизни случается добро и чудеса. И потому что я сама стараюсь творить чудеса на грани фантастики, как в кино.
Это ответ на вопрос "Может ли быть в жизни, как в этом кино?"
Я отвечаю - может быть ВСЁ.
Люди, желаю вам счастья и добрых людей.
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