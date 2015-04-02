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Ёлки Ёлки
Киноафиша Фильмы Ёлки Отзывы о фильме «Ёлки»
Ёлки 2010 / Россия
7.8 Оцените
170 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Отзывы о фильме «Ёлки»

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Наша рецензия

В первой половине 90-х, когда Эльдар Рязанов покинул ту нишу или, лучше сказать, то свято место, которое он занимал в советском кинематографе на протяжении более чем трех десятилетий, это место надолго оказалось вакантным. Собственно, занять вышеупомянутую нишу означало бы возродить «умное городское народное кино», где максимально простым, но отнюдь не примитивным языком, и визуальным и разговорным, решались бы базовые, фундаментальные жизненные вещи, так или иначе волнующие…

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Vanilnaya 2 апреля 2015, 12:51
Новый год у нас всегда ассоциируется с чем-то волшебным и необыкновенным... «Ёлки» - это легкий и динамичный фильм, в котором сюжеты меняются один за другим, рассказывается сразу несколько историй, но сводятся на едином хорошем и позитивном финале! Для создания Новогоднего настроения рекомендую!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Inessa2108 2 апреля 2015, 12:51
Я бы поставила этот фильм наравне с "Иронией судьбы". Он такой же новогодний, радостный и вселяющий надежду в светлое будущее. Думаю, буду пересматривать этот фильм перед каждым Новым годом)

Каждая из 6 историй достойна внимания, все с хэппи-эндом. Думаю, каждый зритель найдет историю,которая будет близка именно ему. Самая милая и волшебная история-история девочки из приюта.. В ее жизни произошло настоящее Новогоднее чудо,что не может не восхищать.

В-общем,всем очень советую посмотреть, могу гарантировать,что недовольными не останетесь..

Ну и в завершении..На деда Мороза надейся, но сам не плошай :))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Alli 2 апреля 2015, 12:51
От создателей "Ирония судьбы . Продолжение"... На это и купилась, тк Ирония судьбы понравилась очень) есть над чем посмеяться)) А вот "Елки" это ужааасс!! Не смешно, не интересно и истории туповатые.

А вообще, кому как. Вот моим подругам понравился фильм, они в восторге от него были. Сказали, что появилось предновогоднее настроение)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
CatherineERa 2 апреля 2015, 12:51
Вот вы знаете, а мне очень понравился фильм.

И я верю в добро, добрых людей и чудеса на грани фантастики.

Верю не потому, что моя жизнь была и есть легка (напротив), а потому что в моей жизни случается добро и чудеса. И потому что я сама стараюсь творить чудеса на грани фантастики, как в кино.

Это ответ на вопрос "Может ли быть в жизни, как в этом кино?"

Я отвечаю - может быть ВСЁ.

Люди, желаю вам счастья и добрых людей.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
serpp 2 апреля 2015, 12:51
ХОрошая киношка!!!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
sobolyavochka 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
хороший фильм, несмотря на то что я настороженно отношусь к современному нашему кино, понравился легкостью и юмором. главное в фильме это сюжет или актеры, если хоть один из этих факторов на высоте-фильм удался, а если оба убойны - то фильм шедевр. это произведение напичкано приятными звездными личностями, поэтому фильм удался))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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