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The Divide Разделитель 2011 / Германия
6.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Отзывы о фильме «Разделитель»

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таняc 2 апреля 2015, 12:51
когда кино выйдет??✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Начало фильма анекдотическое: девушка стоит у окна и наслаждается зрелищем ядерного взрыва.

Но меньше 8/10 фильму поставить рука не поднимается. Хоть я герметичные ужастики и не люблю.

Честно - восторг и ужас.

По ощущениям близко к Грузу 200. Груз, правда, еще страшнее, потому что наше все. У Балабанова Раша как один бункер, из которого не вырваться и спрятаться негде, везде свои.



То, что в анонсе про охотника в ОЗК - вранье. К ним позже проникают люди в спецкостюмах, как я поняла, в поисках выживших девушек. А так, они как пауки в банке, друг дружку схарчить стремятся. Не в буквальном смысле, конечно, но если бы не продуктовые запасы в подвале, то и до настоящего каннибализма бы дошло.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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