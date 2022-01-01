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Голосую за любовь
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Glasam za ljubav

Голосую за любовь, 1965

1965 / Югославия
5.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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5.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1965
Премьера в мире 1 января 1965
Режиссер
Тома Янич
В ролях
Вукосава Крунич
Слободанка Маркович
Бранислав Миладинович
Драго Митрович
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Голосую за любовь 1 постер
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