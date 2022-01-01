Голосую за любовь, 1965

Жанр: мелодрама В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат 5.8 Оцените 14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1 Продолжительность 1 час 34 минуты Год выпуска 1965 Премьера в мире 1 января 1965 Режиссер Тома Янич В ролях Вукосава Крунич Слободанка Маркович Бранислав Миладинович Драго Митрович Все актеры и съемочная группа 1 постер

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат