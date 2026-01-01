Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мария Северын
Maria Seweryn
Мария Северын
Мария Северын
Maria Seweryn
Дата рождения
25 марта 1975
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Варшава, Польша
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.2
Дирижер
(1980)
5.9
Маленькая роза 2
(2023)
4.7
(2008)
Фильмография Мария Северын
Жанр
Все
Драма
Исторический
Год
Все
2023
2008
1980
Все
Фильмы
Актриса
5.9
Маленькая роза 2
Różyczka 2
драма, исторический
2023, Польша
4.7
0_1_0
0_1_0
драма
2008, Польша
7.2
Дирижер
Dyrygent
драма
1980, Польша
