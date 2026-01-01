Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марцин Кеншики
Marcin Keszycki
Киноафиша
Персоны
Марцин Кеншики
Марцин Кеншики
Marcin Keszycki
Дата рождения
4 июня 1953
Возраст
72 года
Знак зодиака
Близнецы
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
4.7
0_1_0
(2008)
Фильмография Марцин Кеншики
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2008
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
4.7
0_1_0
0_1_0
драма
2008, Польша
