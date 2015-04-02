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Криминальная фишка от Генри Криминальная фишка от Генри
Киноафиша Фильмы Криминальная фишка от Генри Отзывы о фильме «Криминальная фишка от Генри»
Henry's Crime Криминальная фишка от Генри 2010 / США
6.3 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Отзывы о фильме «Криминальная фишка от Генри»

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таняc 2 апреля 2015, 12:51
трейлер заинтересовал,да и Фармига неплохая актриса....посмотрю
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
таняc 2 апреля 2015, 12:51
да уж ....артисты старались но Киану Ривз свел все в уныние и скуку...✊ во время просмотра почему-то показалось что роль Генри должен играть Джеймс Франко..✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
посмотрел дома с удобствами...не удивился, что в кино его большая часть зрителей не прочувствовала...слишком все размеренно и по полочкам враскладку...мелочи, конечно, есть досадные...но...

кино очень в тему, да и Киану как всегда удаются герои "немного ударенные мешком по голове". В начале так вообще почти идеально, всякие офисные менеджеры, забитые жизнью {будущие супергерои}, или идиоты-тренеры по фитнессу, которым впоследствие мозги вышибают, и рядом не лежали - тут исполнен натуральный деревянный овощ, которого поюзали все, кто хотел: и жена, и грабители {один даже 2ды, учитывая что жену обрюхатил}, ну а потом худо-бедно отыгрались перемены...актриса ломается достойно...старичок-вор на доверии так и вообще симпатичный характер...

оптимизма фильм добавляет...и пусть они даже на засвеченной тачке и не уехали "в реальности" к пальмам с грейпфрутами с этими кульками...но гг свою жизнь таки поменял...по крайней мере я ему поверил.

ps 8/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kiska88skaska 2 апреля 2015, 12:51
Сюжет очень даже ничего, я правла не смогла досмотреть до конца но то что увидела я мне понравилось.......я обязательно посмотрю с начало до конца✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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